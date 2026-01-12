Bigg Boss mid-week elimination: ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12 ಫಿನಾಲೆ ವೀಕ್ ತಲುಪಿದೆ..ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಫರ್ಧಿಗಳು ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಇನ್ನುಳಿದ ಗೋಲ್ಡನ್ ಡೇಯಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ..ಈ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರಭಲ ಸ್ಫರ್ಧಿಯೇ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ..
ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿಯಿಂದಲೇ ವೋಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಮಿಡ್ ವೀಕ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನ ಫಿನಾಲೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ವೋಟಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ, ಕಾವ್ಯ, ರಕ್ಷಿತಾ, ಗಿಲ್ಲಿ, ರಘು ಹಾಗೂ ಧ್ರುವಂತ್ ಪರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ವೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನಿನ್ನೆ ಕನ್ನಡ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 12ರ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯ ಸೂಪರ್ ಸಂಡೇ ವಿನ್ ಸುದೀಪ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ರಮ ಮುಗಿದಿದೆ..
ಈ ಕಾರ್ಯಾಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸೀಸನ್ನ ಟಾಸ್ಕ್ ಕ್ವೀನ್ ಎಂದೇ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಯೇ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ..
ರಾಶಿಕಾ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಹಾಗೂ ತನ್ನ ಪರ ತಾನೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿದ್ದ ಕೈಯಾಗಿದ್ದರು..ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲೂ ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವುದ್ರಲ್ಲಿ ಎಡವಿದ್ರಿಂದ ಈ ವಾರ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ..
ನಿನ್ನೆ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುದೀಪ್ ರಾಶಿಕಾ ಅವರು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ.. ಈ ಮಿಡ್ ವೀಕ್ ಮಿಡ್ ನೈಟ್ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬರಬಹುದು ಅಂತಾ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಮಿಡ್ ನೈಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸ್ಫರ್ಧಿಯೆ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಆಟದಿಂದ ಹೊರಬೀಳಲಿದ್ದಾರೆ..
ಊಹೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕಾವ್ಯಾ ಹಾಗೂ ರಘು ಈ ಮನೆಯಿಂದ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಹೊರ ಬೀಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ.