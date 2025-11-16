English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • BBK 12: ಎಲಿಮಿನೇಷನ್‌ ಚರ್ಚೆಯ ನಡುವೆ ಏಕಾಏಕಿ ವಿದಾಯದ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ ಗಿಲ್ಲಿ! ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಶಾಕ್..‌

BBK 12: ಎಲಿಮಿನೇಷನ್‌ ಚರ್ಚೆಯ ನಡುವೆ ಏಕಾಏಕಿ ವಿದಾಯದ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ ಗಿಲ್ಲಿ! ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಶಾಕ್..‌

Bigg Boss Gilli Nata funny farewell speech: ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯದ್ವಾರದ ಬಳಿ ನಿಂತು ವಿದಾಯದ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದ್ದಾರೆ.. ಎಲಿಮಿನೇಷನ್‌ ಮಾತುಕತೆಯ ನಡುವೆ ಗಿಲ್ಲಿಯ ಭಾಷಣ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಶಾಕ್‌ ನೀಡಿದೆ. 
1 /7

ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌ 12ರ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಗಿಲ್ಲಿ ಫಿನಾಲೆ ತಲುಪುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇವೆ.. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಾದ ತಮಾಷೆಯ ಕ್ಷಣದ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ..   

2 /7

ಸದ್ಯ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕರು ಫಿನಾಲೆ ತಲುಪುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಿದ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಗಿಲ್ಲಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವ ಎಂದರೇ ವಿದಾಯದ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದ್ದಾರೆ.. ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ..   

3 /7

ವಾಸ್ತವವವಾಗಿ ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯಾ ಮತ್ತು ಸ್ಪಂದನಾ ಸ್ವಿಮ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಆ ವೇಳೆ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯದ್ವಾರದ ಬಳಿ ನಿಂತು ಗಿಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು ಗಾರ್ಡನ್‌ ಏರಿಯಾಕೆ ಕರೆದು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಬಾಯ್‌ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಾವು ನಾನು ಈಗ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ..   

4 /7

ಗಿಲ್ಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಗುತ್ತಾರೆ.. ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳುವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತೀಯಾ ಎಂದು ರಘು ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯಾ ಕೇಳಿದಾಗ ಗಿಲ್ಲಿ, ಕೊನೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಹೇಳಲು ಶುರುಮಾಡುತ್ತಾರೆ..   

5 /7

ಐ ಲವ್‌ ಯೂ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌.. ಏಳೆಂಟು ವಾರದ ಸವಿ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ಮರೆಯೋಕೆ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.. ಈ ರೀತಿಯ ಒಳ್ಳೆಯ ಅನುಭವ ಹಾಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ಷಣ ನೀಡಿದ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.. ಆಚೆ ನಿಮಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತೇನೆ.. ಫಿನಾಲೆ ಮುಗಿಸಿ ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮತ್ತೇ ಸೇರೋಣ.. ಕಾವು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಲೈನ್‌ ಕ್ರಾಸ್‌ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇಜಾರಾಗ್ಬೇಡ..   

6 /7

ಕಳ್ಳಪುಟ್ಟಿ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದನಾ ನೀನು ಕೂಡ ಬೇಸರವಾಗಬೇಡ.. ಧನು ಅಣ್ಣಾ ನಿಮಗೆ ಏನಾಂದ್ರು ಅಂದಿದ್ರೆ ಬೇಸರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ.. ಕಾವು ಫಿನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಕಪ್‌ ಗೆಲ್ಲೋದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಬೇಕು ಎಂದು ಗಿಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.  

7 /7

ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮುಖ್ಯದ್ವಾರದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಧನುಷ್‌ ಹೋಗಬೇಡ ಬಾ ಎಂದು ಎಳೆಯುತ್ತಾರೆ.. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಹೋಗಿದಾರೆ.. ನಾನು ಹೋಗಿ ಕೋಳಿ ಫಾರಂ ತೆರೆಯಬೇಕೆಂದು ಮತ್ತೇ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ.. ಆಗ ನಿಜ ಬಾಗಿಲೂ ಓಪನ್‌ ಆಗಿ ನಿನ್ನ ಹೊರಗೆ ಎಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ರಘು ಹೇಳ್ತಾರೆ.   

Bigg Boss kannada season 12 contestants Gilli Nata Bigg Boss exit Gilli Nata funny farewell speech ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12 ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್ ಮನೆ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ವಿದಾಯದ ಭಾಷಣ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಕಾವ್ಯಾ ಮತ್ತು ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಧನುಷ್ ಮತ್ತು ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ತಮಾಷೆ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನ ವಿದಾಯದ ಭಾಷಣ Bigg Boss Kannada finale updates

Next Gallery

ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರೂ.. ಎಷ್ಟೇ ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ರೂ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ಜೊತೆ ಮಾತ್ರ ನಟಿಸಲ್ಲ ಎಂದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ! ಕಾರಣ ಇದೇ..