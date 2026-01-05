ಕಾವ್ಯಗಾಗಿ ಮನೆಯವರ ವಿರೋಧ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಗಿಲ್ಲಿ! ಕಿಚ್ಚನ ಸವಾಲಿಗೆ ಫುಲ್‌ ಸೈಲೆಂಟ್‌..

Biggboss kannada season 12: ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಗಿಲ್ಲಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹದ್ದೇನಾಯ್ತು. ಮುಂದೆ ಓದಿ..
Biggboss kannada season 12: ʻಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 12ʼ ಫಿನಾಲೆ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಎನ್ನುವುದು ತಿಳಿಯದೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಫಿನಾಲೆ ಇನ್ನೇನು ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಯಾರು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಬಾರಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಗೆಲ್ಲೋದೇ ಗಿಲ್ಲಿ ಎನ್ನುವ ಸುದ್ದಿ ಇದೀಗ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ.
ಗಿಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಾಸ್ಯ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಗುಣಕ್ಕೆ ಮನೆ ಮಾತಾಗಿದ್ದು, ಕಾವ್ಯ ಜೊತೆ ಅವರು ನಿಂತಿರುವ ರೀತಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿಯೂ ಕಾವ್ಯ ಪರ ನಿಂತಿದ್ದ ಗಿಲ್ಲಿ, ಇದೀಗ ಸುದೀಪ್ ಎದುರು ಕೂಡ ಕಾವ್ಯ ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ.
ಗಿಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವಾರ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರ ಲಭಿಸಿತ್ತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕಾವ್ಯ ಅವರನ್ನು ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಲು ಮನೆಯವರು ನೀಡಿದ್ದ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಗಿಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ.
ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಕಾವ್ಯ ಅವರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ಆಕೆಯನ್ನು ಸೇಫ್ ಮಾಡಲು ಪಕ್ಷಪಾತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ.
ಈ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚ ಕೂಡ ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಸುದೀಪ್ ಎದುರು ಕೂಡ ಉತ್ತರ ಬದಲಿಸದೇ ಮನೆಯ ಇತರ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಸಮರ್ಥನೆಯನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಿಚ್ಚ ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದು, ಗಿಲ್ಲಿ ತುಟುಕ್ ಪಿಟುಕ್ ಎನ್ನದೆ ಮೌನ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೀಗ ಸುದೀಪ್ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಗಿಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಮೌನ ವಹಿಸಿದ್ದು, ಈ ಮೌನ ಇದೀಗ ಅನೇಕ ಅನುಮಾನಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಕಾವ್ಯರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಗಿಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚನ ಮುಂದೆ ಮೌನ ವಹಿಸಿದ್ರಾ? ಅಥವಾ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಗೇಮ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇರಬಹುದಾ ಎನ್ನುವ ಅನುಮಾನ ಇದೀಗ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ.