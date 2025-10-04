ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಜಾಹ್ನವಿ ಮಾಜಿ ಪತಿ ಯಾರು? ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಯಾಕೆ?

Bigg Boss Kannada contestant Jhanvi: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12 ರಲ್ಲಿ, ನಿರೂಪಕಿ ಮತ್ತು ನಟಿ ಜಾನ್ವಿ ಅವರು 12 ವರ್ಷಗಳ ದಾಂಪತ್ಯದ ನಂತರ ತಮ್ಮ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಪ್ರಸ್ತುತ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಜಾನ್ವಿ, ಇದುವರೆಗೆ ತಮ್ಮ ಪತಿಯೊಂದಿಗಿನ ಬೇರ್ಪಡುವಿಕೆಗೆ ನಿಖರವಾದ ಕಾರಣವನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ.. ಆದರೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಸಹ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು..
ಅವರು 'ಸುಮ್ಮನೆ ದೂರ ಸರಿಯಲಿಲ್ಲ' ಮತ್ತು ಆಳವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ ಎಂದ ಅವರು, ಮದುವೆಯ ಪಾವಿತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿಯ ಪಾತ್ರಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದದ್ದಾರೆ..
ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ತನ್ನ ಸಂಗಾತಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು "ಬೇರೊಬ್ಬರು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಾಗ", ಸಂಬಂಧದ ಅಡಿಪಾಯ ಕುಸಿಯಿತು. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯ ಸಂಬಂಧ ಹಾಳಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುವ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಪಾನವೂ ಒಂದು ಎಂದು ಜಾನ್ವಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ತನ್ನ ವಿಚ್ಛೇದನವನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವ ಮೊದಲು, ಚಲನಚಿತ್ರ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅವಕಾಶಗಳು ತನಗೆ ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದವು ಎಂದರು..
ಹಿಂದಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಜಾನ್ವಿ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗದ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಮೋಸಗೊಳಿಸಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದರು. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ, ಸಣ್ಣ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬೆಳೆದವು ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು, ಆಲೋಚನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗದ ಬಿರುಕು ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಅರಿತು, ಸುಮಾರು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರಯತ್ನದ ನಂತರ ಅವು ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದೆ ಎಂದಿದ್ದರು.
ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಜಾನ್ವಿ ತಾನು ಮರುಮದುವೆಯಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಆಕೆಯ ಮಾಜಿ ಪತಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮರುಮದುವೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಮಗುವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಜಾನ್ವಿ ತಾನು ಒಂಟಿಯಾಗಿರುವುದರಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಳಾಗಿದ್ದು, ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.