BBK 12: ಫಿನಾಲೆಗೂ ಮುನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಎಲಿಮಿನೇಷನ್‌! ಗೆಲುವಿನ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದ್ದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳೇ ಔಟ್!?‌

Bigg Boss Kannada 12: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 12 ರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆ ಇಂದು ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿದೆ.. ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆರು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಅಂತಿಮ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ.. 
ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 12 ಫಿನಾಲೆ ಇಂದು ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿದೆ.. ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆರು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಅಂತಿಮ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದು, ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ, ಕಾವ್ಯ, ರಕ್ಷಿತಾ, ರಘು, ಧನುಷ್ ಗೌಡ ಮತ್ತು ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ - ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಎತ್ತುವ ಭರವಸೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 

ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಫಿನಾಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾದರಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ, ತಯಾರಕರು ಈ ಬಾರಿ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.. ಎಲ್ಲರೂ ಭಾವಿಸಿದಂತೆ ಶನಿವಾರ ಒಬ್ಬರು ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲಾಗುತಿತ್ತು.. ಭಾನುವಾರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು..  

ಆದರೆ ಈ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಅಂದರೇ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ವೋಟಿಂಗ್‌ ಲೈನ್‌ ಓಪನ್‌ ಇರುತ್ತವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಆರು ಅಂತಿಮ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂತಿಮ ದಿನಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದು ನಿಜವಾದರೇ ಭಾನುವಾರವೇ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಇದು ಫಿನಾಲೆಯ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್‌ನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ..   

ಹಿಂದಿನ ಸೀಸನ್‌ಗಳಂತೆ ಶನಿವಾರದಂದು ಎಲಿಮಿನೇಷನ್‌ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಅಂತಿಮ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುವುದರಿಂದ, ಫಿನಾಲೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ..   

ಇನ್ನು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 12 ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು 24 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು, ಇದರಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಮುಖಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳ ಮಿಶ್ರಣವಿತ್ತು. ವಾರಗಳಲ್ಲಿ, ಸೀಸನ್ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕ್ಷಣಗಳು, ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ತಿರುವುಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು..  

