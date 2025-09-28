English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಿರೀಯಲ್‌ ನಟಿ ಮಂಜುಭಾಷಿಣಿ! ಇವರ ಹಿನ್ನಲೆ ಏನು ಗೊತ್ತೇ?

Bigg Boss Kannada 12: ಜನಪ್ರಿಯ ಸಿರೀಯಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಮಂಜುಭಾಷಿಣಿ ಈಗ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12ಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.. ಹಾಗಾದರೆ ಇವರ ಹಿನ್ನಲೆ ಏನು? ಎನ್ನುವುದರ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
1 /5

ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ವಿಭಿನ್ನ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌ಗಳ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆಲ್ಲುತ್ತಿರುವ ಪುಟ್ಟಕ್ಕನ ಮಕ್ಕಳು ಸಿರೀಯಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಖಡಕ್‌ ಮಾತು, ಮೃದು ಮನಸ್ಸಿನರುವ ಬಡ್ಡಿ ಬಂಗಾರಮ್ಮನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.. ಈ ಪಾತ್ರಧಾರಿಯ ಜೀವವಾದ ಕಲಾವಿದೆಯ ಹೆಸರು ಮಂಜುಭಾಷಿಣಿ..     

2 /5

 ನಟಿ ಮಂಜುಭಾಷಿಣಿ ಮೂಲತಃ ಮಂಗಳೂರಿನವರು.. ಸಿರೀಯಲ್‌ ಮೂಲಕವೇ ಮನೆ ಮಗಳಾದವರು.. ಸುಮಾರು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಕಿರುತೆರೆಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದರು.. ಇವರು ಆರೂರು ಜಗದೀಶ್‌ ನಿರ್ದೇಶನದ ಪುಟ್ಟಕ್ಕನ ಮಕ್ಕಳು ಧಾರವಾಹಿ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಬಣ್ಣದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು..     

3 /5

ಪುಟ್ಟಕ್ಕನ ಮಕ್ಕಳು ಸಿರೀಯಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಂಠಿ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಬಡ್ಡಿ ಬಂಗಾರಮ್ಮನ ಪಾತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಂಜುಭಾಷಿನಿ 'ಭೂಮಿಗೀತ' ಎನ್ನುವ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಆದರೆ ಈ ಸಿರೀಯಲ್‌ನಿಂದ ಸಿಕ್ಕಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ.. ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್‌ ಅವರ ಅಂತರಾಳ ಸಿರೀಯಲ್‌ ಮೂಲಕ ಬಣ್ಣದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಇವರಿಗೆ ಖ್ಯಾತಿ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು.. ಮಾಯಾಮೃಗ ಸಿರೀಯಲ್..‌      

4 /5

ಮನರಂಜನಾ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿರುವ ಮಂಜುಭಾಷಿಣಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಶ್ರಮ ಜೀವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.. ಇವರು ಬರೀ ನಟಿಯಾಗಿರದೇ ಅವರ ಪತಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೊಸತೊಂದು ಕಂಪನಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..   

5 /5

ಸದ್ಯ ಈ ಕಲಾವಿದೆ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12ಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದು, ದೊಡ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇವರ ಆಟ ಹೇಗಿರಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಲು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..  

Kannada Bigg Boss Bigg Boss Kannada Bigg Boss Kannada 12 Bigg Boss Season 12 Manju Bhashini Bigg Boss contestant Kannada television actress Silli Lalli actress Bigg Boss entry kannada tv serial Puttakkana Makkalu Bangaramma role Kannada Entertainment bigg boss News Kannada celebrity news bigg boss update

Next Gallery

19-20 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗರು ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಶೇರ್‌ ಮಾಡಿದ್ದರು! ಅಸಹ್ಯಕರ ಘಟನೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ