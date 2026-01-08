English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Bigg Boss mid week elimination: ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ರೋಚಕ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಮಿಡ್‌ ವೀಕ್‌ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್‌ ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.. ಈ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಊಹಿಸದ ಸ್ಪರ್ಧಿಯೊಬ್ಬರು ಹೊರಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.. 
ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ 6 ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಭರ್ಜರಿ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.. ಇದೇ ವೇಳೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಶಾಕ್‌ ಎದುರಾಗಿದೆ.. ಅದೇನೆಂದರೇ ಮಿಡ್‌ವೀಕ್‌ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್..‌  

ಟಿಕೆಟ್‌ ಟು ಫಿನಾಲೆಗೆ ಹಣಾಹಣಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಮಿಡ್‌ವೀಕ್‌ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್‌ ಆಘಾತ ಎದುರಾಗಿದೆ.. ಈ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಹೊರಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.. ಈ ವಾರ ಧನುಷ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ನಾಮಿನೇಟ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.. 

15ನೇ ವಾರದ ನಾಮಿನೇಷನ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ತುಂಬಾ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಜಗಳವಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಧನುಷ್ ಇಂದು ಟಾಸ್ಕ್‌ ಆಡುವ ಮೂಲಕ ಸೀಸನ್ 12ರ ಮೊದಲ ಪೈನಲಿಸ್ಟ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.. ಈ ನಡುವೆ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್‌ ಕಾವು ಜೋರಾಗಿದೆ..   

ಹೌದು ಮಿಡ್‌ವೀಕ್‌ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್‌ ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಕಾವ್ಯಾ ಶೈವ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.. ಈ ಕುರಿತು ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ.. ಆದರೆ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಂದಿಲ್ಲ..   

ಇನ್ನು ಈ ವಾರ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಂಡಗಳಾಗಿದ್ದವು.. ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ-ಧ್ರುವಂತ್‌ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡಲೇ ಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭ ಕಾವ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಎದುರಾಗಿತ್ತು. ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಜೊತೆ ಆಡಲು ರಘು ಕಾವ್ಯ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಾವ್ಯಾ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅಶ್ವಿನಿ ಅವರ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಟಾಪ್ 6 ಎಂಟ್ರಿ ಟಾಸ್ಕ್‌ ಆಡಲು ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದರು..   

