Bigg Boss midweek elimination: ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿಯೊಬ್ಬರು ಎಲ್ಲರಿಂದ ದೂರವಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ನಾನ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹೋಗೋಕೆ ರೆಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ..  
 
ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12 ಫಿನಾಲೆ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದು ಮಿಡ್‌ ವೀಕ್‌ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್‌ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ.. ಈ ಎವಿಕ್ಷನ್‌ಗೆ ಭಯಪಟ್ಟ ಸ್ಪರ್ಧಿಯೊಬ್ಬರು ಎಲ್ಲರಿಂದ ದೂರವಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ನಾನ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹೋಗೋಕೆ ರೆಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ..    

15 ವಾರಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪೊರೈಸಿದ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 12 ಇದೀಗ ಫಿನಾಲೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.. ಇದೀಗ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 7 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿದ್ದಾರೆ.. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ 6 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ.. ಹೀಗಾಗಿ ಇದೀಗ ಮಿಡ್‌ ವೀಕ್‌ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್‌ ಮೂಲಕ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಹೋಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ..   

ಇದರ ಮಧ್ಯವೇ ಸ್ಪರ್ಧಿಯೊಬ್ಬರು ನಾನು ಮಿಡ್‌ ವೀಕ್‌ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್‌ಗೆ ರೆಡಿ.. ಯಾವಾಗ ಬೇಕಿದ್ರೂ ಹೊರ ಹೋಗುವ ಸಂದರ್ಭ ಬರಬಹುದು.. ಈಗಲೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕ್‌ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.. ಇದರಿಂದ ಈಡೀ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆ ಶಾಕ್‌ನಲ್ಲಿದೆ.. 

ಹೌದು ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌ ಮಿಡ್‌ ವೀಕ್‌ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್‌ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಕಾವ್ಯಾ ಶೈವ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು.. ಇದೀಗ ಅವರು ನೀಡಿರುವ ಮೇಲಿನ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗೆ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್‌ ಭಯ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ..   

ಇನ್ನು ಕಾವ್ಯಾ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಾಗಿನಿಂದಲೂ ಗಿಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಆಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.. ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಜಗಳಗಳಾದರೂ ಮತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತಿದ್ದ ಅವರ ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿ ಸಂಘಗಳೇ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿವೆ.. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಕಾವ್ಯಾ ಗಿಲ್ಲಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಹೀಗಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಏನಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ..   

