  BBK 12: ರನ್ನರ್‌-ಅಪ್‌ ಗಿಲ್ಲಿ..! ವಿನ್ನರ್‌ ಪಟ್ಟ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ?

Bigg Boss kannada season 12: ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌-12 ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ.. ಇದೇ ವೇಳೆ ಗೆಲ್ಲುವ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ವಿನ್ನರ್‌ ಪಟ್ಟ ಮಿಸ್‌ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.. 
ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್-12 ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಫಿನಾಲೆಗೆ ಮೂರು ದಿನಗಳಷ್ಟೇ ಬಾಕಿ ಇವೆ.. ಉಳಿದ ಆರು ಜನರಲ್ಲಿ ವಿನ್ನರ್‌ ಯಾರಾಗಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ..  

ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಸೀಸನ್-12 ಶುರುವಾದಾಗಿನಿಂದ ಗಿಲ್ಲಿನೇ ವಿನ್ನರ್‌ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.. ಆದರೆ ಈಗ ಗಿಲ್ಲಿ ರನ್ನರ್‌ ಅಪ್‌ ಆಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.. ಇದರರ್ಥ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಗಿಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ..   

ಹೌದು ಹಿಂದಿನ ಸೀಸನ್‌ಗಳಿಂದಲೂ ವಿನ್ನರ್‌ ಆಗಬೇಕಿದ್ದವರು ರನ್ನರ್‌ ಅಪ್‌ ಆಗಿದ್ದನ್ನ ನೋಡಿದವರಿಗೆ ಈ ಬಾರೀಯೂ ಹಾಗೆಯೇ ಆಗಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಡೌಟ್‌ ಶುರುವಾಗಿದೆ.. ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಸಖತ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್‌ ಕ್ರಿಯೆಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದ ಗಿಲ್ಲಿ ಸಹ ವಿನ್ನರ್‌ ಅಲ್ಲ ರನ್ನರ್‌ ಅಪ್‌ ಆಗಬಹುದು ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ..   

ಇದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಬಾರೀ ಲೇಡಿ ವಿನ್ನರ್‌ ಆಗಬಹುದು ಅದೂ ಕೂಡ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ.. ಜೊತೆಗೆ ಧನುಷ್ ಕೂಡ ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದು, ವಿನ್ನರ್‌ ಆದರೂ ಆಗಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ..   

ಇನ್ನು ಫಿನಾಲೆಗೆ ಮೂರೇ ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ ಈ ಸುದ್ದಿಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಏನಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದು ರವಿವಾರದ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲೇ ತಿಳಿಯಲಿದೆ..   

