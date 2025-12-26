Bigg boss kannada 12 raghu wife greeshma gowda :ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆ ರಘು ಪತ್ನಿ ಎಂಟ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ..ಮ್ಯೂಟಂಟ್ ರಘು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಕಂಡು ಫುಲ್ ಖುಷ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ..
ಗ್ರೀಷ್ಮಾ ಅವರು ಈಗ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಆಟವಿದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ, ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಘು ಈಗ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದರಿಂದ ಗ್ರೀಷ್ಮಾ ಅವರು ಜಿಮ್ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೇನಿಂಗ್ ಪಡೆದು, ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಗ್ರೀಷ್ಮಾ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತಿರೋ ಗ್ರೀಷ್ಮಾ ಸದ್ಯ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಟ್ರೇನಿಂಗ್ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು, ಮ್ಯೂಟಂಟ್ ರಘು ಪತ್ನಿ ಗ್ರೀಷ್ಮಾ ಈ ಹುಟ್ಟುದ ಹಬ್ಬವನ್ನ ನನ್ನ ಉಸಿರು ಇರುವವರೆಗೆ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ತೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಮ್ಯೂಟಂಟ್ ರಘು ಪ್ರೀತಿಯ ಹೆಂಡತಿಯ ಹುಟ್ಟುದ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ..
ಇದೀಗ ಮ್ಯೂಟಂಟ್ ರಘು ಪತ್ನಿ ಗ್ರೀಷ್ಮಾ ಅವರು ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯೊಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಹಜ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಘು ಅವರು ಕೂಡ ಕಣ್ಣೀರಾಗಿದ್ದಾರೆ.. ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಘು ಪತ್ನಿ ಗ್ರೀಷ್ಮಾ ಅವರ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಲಾಗಿದೆ..