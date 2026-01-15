BBK12: ಧ್ರುವಂತ್‌ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮತ್ತೋರ್ವ ಪ್ರಬಲ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಮನೆಯಿಂದ ಔಟ್!?‌ ಆ ರಾತ್ರಿ ನಡೆದಿದ್ದೇನು?

Bigg Boss kannada season 12: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಧ್ರುವಂತ್ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ತಾನು ಮಿಡ್ ವೀಕ್ ಎಲಿಮನೇಟ್ ಆಗಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಮನೆಮಂದಿಗೆ ಪ್ರಾಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.. ಈ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರೋಮೋ ಸದ್ಯ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ..
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯ ಕೃಷ್ಣಸುಂದರಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆಕೆಯೇ ವಿನ್ ಆಗಬೇಕೆಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಅಶ್ವಿನಿ, ಗಿಲ್ಲಿ ಅವರ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಸಹ ರಕ್ಷಿತಾ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆದರೂ ಆಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಈ ಮಂಗಳೂರು ಚೆಲುವೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಮಂದಿಗೆ ಮಿಡ್ ನೈಟ್ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.. ಮಿಡ್ ವೀಕ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಿ ತಾನೇ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ ರಕ್ಷಿತಾ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರೋಮೋವನ್ನು ವಾಹಿನಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದೆ..
ಆದರೆ ಇದು ಪ್ರಾಂಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿದೆ.. ಹೌದು ತಾನೇ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗುವುದಾಗಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಹೇಳಿದ ರಕ್ಷಿತಾ ಮನೆಮಂದಿಗೆ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.. ಜೊತೆಗೆ ತಾವು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೇ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ನೋಡಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ರಕ್ಷಿತಾಗೆ ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರುವ ಕಪ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಅವಿತ ರಕ್ಷಿತಾಗೆ, ತಾವು ಮನೆಯಿಂದ ಔಟ್ ಆದರೆ ಯಾರು ಹೇಗೆ ಏನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಕುತೂಹಲವಿದೆ..
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ಪ್ರೋಮೋ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಮುಂದುವರೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಹೊರತಿಪಡಿಸಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಟಾಪ್ 3ರಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಕನ್ಫರ್ಮ ಎಂದು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.