ರಾಶಿಕಾ ಹೊರ ಬರುತ್ತಲೇ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಕಿಚ್ಚ.! ಈ ವಾರ ಹೊರ ಬಲಿದ್ದಾರೆ 2 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು

BBK 12 Double Elimination : ಫಿನಾಲೆ ತಲುಪುವ ಮುನ್ನವೇ ರಾಶಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ನಿಂದ ಹೊರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಬಿಗ್ ಆಟಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಮನೆ ಮಂದಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗುವ ಮಾತೊಂದು ಹೇಳಿದ್ದು, ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ..
ಇದರ ನಡುವೆ ಈಗ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದರೆ, ಗಿಲ್ಲಿ, ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ, ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಧನುಷ್, ಕಾವ್ಯ, ಧ್ರುವಂತ್, ರಘು ಪೈಕಿ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಯಾರು ಹೊರ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನವುದೇ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ..
ರಾಶಿಕಾ ಹೊರ ಬರುತ್ತಲೇ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಮನೆ ಮಂದಿಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 7 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಪೈಕಿ ಈ ವಾರ 2 ಮಿಡ್ ವೀಕ್ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಮನೆ ಮಂದಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದರು.
ಇಷ್ಟೇಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ಕಿಚ್ಚ ಸೇಫ್ ಆದ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ರಘು ಮತ್ತು ರಾಶಿಕಾ ಡೆಂಜರ್ ಝೋನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಂತರು. ಆದರೆ ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ರಘು ಈ ವಾರ ಸೇಫ್ ಆಗಿದ್ದು, ರಾಶಿಕಾ ಔಟ್ ಆದರು.
ಇನ್ನು ನಿನ್ನೆ ವಿಕೆಂಡ್ ವಿಥ್ ಕಿಚ್ಚ ಶೋನಲ್ಲಿ ರಾಶಿಕಾ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಅವರಿಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಇಷ್ಟುದಿನದ ಜಗಳ ಮುನಿಸು ಕೇವಲ ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ ಒಂದಾದರು. ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಸಹ ರಾಶಿಕಾ ಅವರಿಗೆ ಉಡುಗೂರೆ ನೀಡಿ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಗಮನಾರ್ಹ.
ಇನ್ನು ಫಿನಾಲೆಗೆ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ ರಾಶಿಕಾ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಬೇಸರ ತಂದಿದೆ. ಟಾಸ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹ ರಾಶಿಕಾ ಹೆಸರು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ.
ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಸೂರಜ್ ಸಿಂಗ್ ಬಂದಾಗಿನಿಂದ ರಾಶಿಕಾ ಹೆಸರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಳಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಜೋಡಿ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಯೂ ಸಹ ಹಬ್ಬಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದು ನಿಜವಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪಡಿಸಿದ್ದರು..
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಆಟಕ್ಕೆ ಸುಂದರಿ ರಾಶಿಕಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಬಿಗ್ ಪಯಣವನ್ನು ಎಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಘು ಮತ್ತು ರಾಶಿಕಾ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದರು. ಕೊನೆಗೆ ರಾಶಿಕಾ ಹೊರ ಬಂದರು.