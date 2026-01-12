English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ರಾಶಿಕಾ ಹೊರ ಬರುತ್ತಲೇ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಕಿಚ್ಚ.! ಈ ವಾರ ಹೊರ ಬಲಿದ್ದಾರೆ 2 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು

ರಾಶಿಕಾ ಹೊರ ಬರುತ್ತಲೇ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಕಿಚ್ಚ.! ಈ ವಾರ ಹೊರ ಬಲಿದ್ದಾರೆ 2 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು

BBK 12 Double Elimination : ಫಿನಾಲೆ ತಲುಪುವ ಮುನ್ನವೇ ರಾಶಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ನಿಂದ ಹೊರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಬಿಗ್‌ ಆಟಕ್ಕೆ ಫುಲ್‌ ಸ್ಟಾಪ್‌ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌ ಮನೆ ಮಂದಿ ಟೆನ್ಷನ್‌ ಆಗುವ ಮಾತೊಂದು ಹೇಳಿದ್ದು, ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ..
1 /7

ಇದರ ನಡುವೆ ಈಗ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದರೆ, ಗಿಲ್ಲಿ, ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ, ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಧನುಷ್‌, ಕಾವ್ಯ, ಧ್ರುವಂತ್‌, ರಘು ಪೈಕಿ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಯಾರು ಹೊರ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನವುದೇ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ..

2 /7

ರಾಶಿಕಾ ಹೊರ ಬರುತ್ತಲೇ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌ ಮನೆ ಮಂದಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 7 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಪೈಕಿ ಈ ವಾರ 2 ಮಿಡ್‌ ವೀಕ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಮನೆ ಮಂದಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದರು.

3 /7

ಇಷ್ಟೇಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ಕಿಚ್ಚ ಸೇಫ್‌ ಆದ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ರಘು ಮತ್ತು ರಾಶಿಕಾ ಡೆಂಜರ್‌ ಝೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಂತರು. ಆದರೆ ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್‌ ರಘು ಈ ವಾರ ಸೇಫ್‌ ಆಗಿದ್ದು, ರಾಶಿಕಾ ಔಟ್‌ ಆದರು.

4 /7

ಇನ್ನು ನಿನ್ನೆ ವಿಕೆಂಡ್‌ ವಿಥ್‌ ಕಿಚ್ಚ ಶೋನಲ್ಲಿ ರಾಶಿಕಾ ಅ‍ಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಅವರಿಗೆ ಗಿಫ್ಟ್‌ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಇಷ್ಟುದಿನದ ಜಗಳ ಮುನಿಸು ಕೇವಲ ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ ಒಂದಾದರು. ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಸಹ ರಾಶಿಕಾ ಅವರಿಗೆ ಉಡುಗೂರೆ ನೀಡಿ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಗಮನಾರ್ಹ.

5 /7

ಇನ್ನು ಫಿನಾಲೆಗೆ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ ರಾಶಿಕಾ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಬೇಸರ ತಂದಿದೆ. ಟಾಸ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹ ರಾಶಿಕಾ ಹೆಸರು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ.  

6 /7

ವೈಲ್ಡ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌ ಮೂಲಕ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಗೆ ಸೂರಜ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ಬಂದಾಗಿನಿಂದ ರಾಶಿಕಾ ಹೆಸರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಳಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಜೋಡಿ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಯೂ ಸಹ ಹಬ್ಬಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದು ನಿಜವಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪಡಿಸಿದ್ದರು..

7 /7

ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಆಟಕ್ಕೆ ಸುಂದರಿ ರಾಶಿಕಾ ಬಾಯ್‌ ಬಾಯ್‌ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಎಲಿಮಿನೇಟ್‌ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಬಿಗ್‌ ಪಯಣವನ್ನು ಎಂಡ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಘು ಮತ್ತು ರಾಶಿಕಾ ಎಲಿಮಿನೇಟ್‌ ಲಿಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದರು. ಕೊನೆಗೆ ರಾಶಿಕಾ ಹೊರ ಬಂದರು.

