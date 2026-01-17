BBK 12 : ರನ್ನರ್‌-ವಿನ್ನರ್‌ ಬಿಟ್ಟು ನಾಳೆ ಎಲಿಮಿನೇಟ್‌ ಆಗೋದೆ ಈ 4 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು..! ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌ ಮೇಲೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌

BBK 12 Pre finale : ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವಿನ್ನರ್ ಯಾರು..? ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ರನ್ನರ್-ವಿನ್ನರ್ ಬಿಟ್ಟು ನಾಳೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗುವವರು ಯಾರು ಎನ್ನುವ ಚರ್ಚೆಯೂ ಸಹ ಜೋರಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ನಾಳೆ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಜೋರಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ..
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪ್ರೀ-ಫಿನಾಲೆ ಇಂದು 9 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ನಾಳೆ ಫಿನಾಲೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ರನ್ನರ್ - ವಿನ್ನರ್ ಹೆಸರು ಘೋಷಣೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ, ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ, ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಘು ಮ್ಯೂಟಂಟ್, ಧನುಷ್, ಕಾವ್ಯ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಬಹುತೇಕ ಜನರು ಗಿಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅಂತ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಗಿಲ್ಲಿನೆ ಗೆಲ್ಲೋದು ಅಂತ ಕಡ್ಡಿ ಮುರಿದಂತೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅಲ್ಲದೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ್ ವಿನ್ನರ್ ಎಂಬ ಘೋಷಣೆಗಳು ಸಹ ಜೋರಾಗಿ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ರಕ್ಷಿತಾ ಸಹ ಈ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾಳೆ 6 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಪೈಕಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬರುವವರಾರು..? ಎನ್ನುವುದು..
ಈ ಪೈಕಿ ನಾಳೆ ಧನುಷ್, ರಘು, ಕಾವ್ಯ, ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಲಿದ್ದು, ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ, ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಮತ್ತು ಗಿಲ್ಲಿ ವಿನ್ನರ್ ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಅಧಿಕೃತವಲ್ಲ.