Bigg Boss Kannada 12 Elimination: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12 ರಲ್ಲಿ ಈ ವಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಯಾವ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ..
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 12 ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.. ಇದೇ ವೇಳೆ ಈ ವಾರ ಅಚ್ಚರಿಯ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಸಹ ನಡೆದಿದೆ.. ಹಾಗಾದರೇ ಜಾನ್ವಿ ಬಳಿಕ ಯಾವ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆದರು?.. ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ..
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 12 ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ರೋಚಕತೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.. ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಕಳಪೆ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಇದರೊಂದಿಗೆ ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಡೆದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಸಹ ಮನೆಯನ್ನ ರಣರಂಗವಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ..
ಹೌದು ಕಳೆದ ಸೀಸನ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಾದ ರಜತ್ ಹಾಗೂ ಚೈತ್ರಾ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯ ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ.. ಹೀಗಾಗಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 12 ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸುತ್ತಿದೆ.. ಇದಲ್ಲದೇ ಕಳೆದ ವಾರ ಜಾನ್ವಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದರು.. ಹಾಗಾದ್ರೇ ಈ ವಾರ ಹೊರ ಹೋಗಿದ್ಯಾರು?
ಈ ವಾರ ಅಭಿಷೇಕ್, ಧ್ರುವಂತ್, ಗಿಲ್ಲಿ, ಕಾವ್ಯ, ಮಾಳು, ರಕ್ಷಿತಾ, ರಶಿಕಾ, ಸ್ಪಂದನ, ಸೂರಜ್ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನಾಮಿನೇಟ್ ಆಗಿದ್ದರು.. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 12 ರ ಮತದಾನದ ಟ್ರೆಂಡ್ಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ ಬಿಬಿಕೆ 12 ಮತದಾನದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಂದನಾ, ಧ್ರುವಂತ್ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಕೊನೆಯ ಮೂರು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ವಾರ ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ಮತ ವೋಟ್ ಪಡೆದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ..
ಹೌದು ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಈ ವಾರ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.. ಇದರಿಂದ ಇನ್ನುಳಿದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಹೈ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 12 ರ ಮನೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ರೋಚಕವಾಗಿರಲಿದೆ ಎಂದರೇ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯಲ್ಲ..