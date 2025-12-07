English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • Bigg Boss Kannada 12: ವಾರದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಶಾಕ್..‌ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯ ಫೇವರೆಟ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿಯೇ ಔಟ್!‌

Bigg Boss Kannada 12: ವಾರದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಶಾಕ್..‌ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯ ಫೇವರೆಟ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿಯೇ ಔಟ್!‌

Bigg Boss Kannada 12 Elimination: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12 ರಲ್ಲಿ ಈ ವಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಯಾವ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.. 
 
1 /6

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 12 ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.. ಇದೇ ವೇಳೆ ಈ ವಾರ ಅಚ್ಚರಿಯ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್‌ ಸಹ ನಡೆದಿದೆ.. ಹಾಗಾದರೇ ಜಾನ್ವಿ ಬಳಿಕ ಯಾವ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್‌ ಆದರು?.. ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ..   

2 /6

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 12 ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ರೋಚಕತೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.. ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಕಳಪೆ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಇದರೊಂದಿಗೆ ವೈಲ್ಡ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌ ಎಂಟ್ರಿ ಪಡೆದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಸಹ ಮನೆಯನ್ನ ರಣರಂಗವಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ..  

3 /6

ಹೌದು ಕಳೆದ ಸೀಸನ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಾದ ರಜತ್‌ ಹಾಗೂ ಚೈತ್ರಾ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯ ವೈಲ್ಡ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ.. ಹೀಗಾಗಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 12 ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸುತ್ತಿದೆ.. ಇದಲ್ಲದೇ ಕಳೆದ ವಾರ ಜಾನ್ವಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಔಟ್‌ ಆಗಿದ್ದರು.. ಹಾಗಾದ್ರೇ ಈ ವಾರ ಹೊರ ಹೋಗಿದ್ಯಾರು?  

4 /6

ಈ ವಾರ ಅಭಿಷೇಕ್, ಧ್ರುವಂತ್, ಗಿಲ್ಲಿ, ಕಾವ್ಯ, ಮಾಳು, ರಕ್ಷಿತಾ, ರಶಿಕಾ, ಸ್ಪಂದನ, ಸೂರಜ್ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನಾಮಿನೇಟ್‌ ಆಗಿದ್ದರು.. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 12 ರ ಮತದಾನದ ಟ್ರೆಂಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ.  

5 /6

ಆದರೆ ಬಿಬಿಕೆ 12 ಮತದಾನದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಂದನಾ, ಧ್ರುವಂತ್ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಕೊನೆಯ ಮೂರು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ವಾರ ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ಮತ ವೋಟ್‌ ಪಡೆದ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ..   

6 /6

ಹೌದು ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಈ ವಾರ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಎಲಿಮಿನೇಟ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.. ಇದರಿಂದ ಇನ್ನುಳಿದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಹೈ ಅಲರ್ಟ್‌ ಆಗಿ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ 12 ರ ಮನೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ರೋಚಕವಾಗಿರಲಿದೆ ಎಂದರೇ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯಲ್ಲ..   

bigg boss kannada 12 elimination bigg boss kannada 12 abhishek elimination bigg boss 12 kannada spandana eviction bigg boss kannada 12 eviction today Bigg Boss Kannada 12 Elimination Today Who Will Get Eliminated From BBK 12 Week 9 Bigg Boss Kannada 12 Eviction This Week Gilli Nata Dhruvanth Eliminated Bigg Boss Kannada Season 12 Online Voting BBK 12 Elimination bigg boss kannada 12 eviction BBK 12 Wildcard Contestants Name

Next Gallery

ಗುರು ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಸಮಯ! ಷಡಾಷ್ಟಕ ಯೋಗದಿಂದ ಒಕ್ಕರಿಸಲಿದೆ ದರಿದ್ರ..