  • ರಕ್ಷಿತಾಗೆ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಒದ್ದ ಅಶ್ವಿನಿ, ಅಸಭ್ಯ ಕೈ ಸನ್ನೆ.. ಟಾಸ್ಕ್‌ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಡಿತಿರೋದು ಅನ್ಯಾಯ!? ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನಿಸೊಲ್ವಾ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌?

Bigg Boss kannada season 12: ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆ ಟಾಸ್ಕ್‌ನಿಂದಾಗಿ ರಣರಂಗವಾಗಿದ್ದು, ಆಟದ ವೇಳೆ ರಕ್ಷಿತಾಗೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದ್ರಾ? ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದು ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎದ್ದಿದೆ.. 
ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ತಿರುವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.. ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಟಾಸ್ಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ..   

ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ವಾರವೂ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ಕ್‌ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ನಡೆದಿದೆ.. ವೀಕ್ಷಕರು ತುಂಬಾ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ರಕ್ಷಿತಾ ಅವರಿಂದಲೇ ನಿರಾಸೆಯುಂಟಾಗಿದೆ..   

ಇದಲ್ಲದೇ ಸ್ಪಂದನಾ ಅವರ ಮೇಲೆ ಮೋಸದ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.. ಏಕೆಂದರೇ ಟಾಸ್ಕ್‌ ವೇಳೆ ಸ್ಪಂದನಾ ಟೈರ್‌ ನಡೆಸಿದ ರೀತಿ ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂಬುದು ವೀಕ್ಷಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.. ಹಾಗಾದರೇ ಸ್ಪಂದನಾ ಮೋಸದಾಟವಾಡಿದ್ರಾ?   

ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ.. ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ಕಳಪೆ ಕೊಡುವಾಗ ಅಭಿಷೇಕ್ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಧ್ರುವಂತ್‌ ಮಧ್ಯದ ಬೆರಳು ತೋರಿಸಿ ಅಸಭ್ಯ ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನೂ ವೀಕ್ಷಕರು ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ..   

ಇನ್ನು ಕಳೆದ ವಾರ ಗಿಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕಳಪೆ ಕೊಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಮನೆಯ ಕೆಲಸ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದರು.. ಅವರ ಪ್ಲಾನ್‌ ಪ್ರಕಾರವೇ ಗಿಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಪಟ್ಟ ಪಡೆದು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು.. ಈ ವಾರ ಸಹ ಅದೇ ರಿಪೀಟ್‌ ಆಗಿದೆ..   

ಹೌದು ಮಾಳು ಅವರಿಗೆ ಕಳಪೆ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಅಶ್ವಿನಿ, ಜಾಹ್ನವಿ ಹಾಗೂ ಧ್ರುವಂತ್‌ ಓಪನ್‌ ಆಗಿಯೇ ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.. ಆದರೆ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ತಪ್ಪು.. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರಾ? ಅಥವಾ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌ ಕ್ಲಾಸ್‌ ನಡೆಯುತ್ತಾ? ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಾದುನೋಡಬೇಕಿದೆ..   

