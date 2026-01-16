Bigg Boss Kannada 12 Finale: ಕನ್ನಡದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ' ಸೀಸನ್ 12ರ ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಜನವರಿ 18, 2026 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆಗೂ ಮುನ್ನ ವಿನ್ನರ್ ಮತ್ತು ರನ್ನರ್-ಅಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಸಿಬಿಸಿ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.
Bigg Boss Kannada 12 Finale: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 12 ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಸೀಸನ್ಗಳಂತೆಯೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮನರಂಜನೆ ಮತ್ತು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಟರ್ನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು ಈ ಬಾರಿಯೂ ಸಹ ಶೋ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ಸಹ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಭಾರೀ ನಾಡೆದಿತ್ತು.
ಹೀಗಿರುವಾಗ ವೀಕ್ಷಕರ ನೆಚ್ಚಿನ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಈಗ ಕೊನೆಯ ಘಟ್ಟ ತಲುಪಿದೆ. ಈಗಾಗಲೃ ದೊಡ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆರು ಜನ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿದ್ದು. ಇವರ ನಾಡುವೆ ಯಾರು ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12ರ ಅಂತಿಮ ವಾರದಲ್ಲಿ ಆರು ಪ್ರಬಲ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇವರಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ, ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಮೂರು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಊಹೆಯಂತೆ ಈ ಮೂವರು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಾತಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ (Ashvini Gouda) ಅವರು ಈ ಬಾರಿ ವಿನ್ನರ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅವರ ನೇರ ಮಾತು ಮತ್ತು ಆಟ ಜನರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದು, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಸ್ಪರ್ಧಿಯೊಬ್ಬರು ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.
ಇನ್ನು ಸೀಸನ್ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ 'ಒನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಶೋ' ನಡೆಸಿದ್ದ ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ (Gilli Nata) ಅವರು ರನ್ನರ್-ಅಪ್ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿಪಡಬಹುದು ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಊಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಗೆಲುವಿನ ಫೇವರಿಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಗಿಲ್ಲಿ, ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಲ್ ಆಗಿರುವುದು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ (Rakshitha Shetty) ಅವರ ಹೆಸರು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಮರಳಿದ್ದ ರಕ್ಷಿತಾ, ತಮ್ಮ ಶಾಂತ ಸ್ವಭಾವದ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಂದ ಫಿನಾಲೆ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಜೊತೆಗೆ ಧನುಷ್ ಗೌಡ ಕೂಡ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಂತೆ ಅಶ್ವಿನಿ-ವಿನ್ನರ್, ಗಿಲ್ಲಿ-ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಬಲವಾಗಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಅಧಿಕೃತ ಮತಗಳು ಯಾರ ಪರವಾಗಿವೆ ಎಂಬುದು ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಲಿದೆ.