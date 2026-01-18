English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  BBK 12: ಟಾಪ್‌ 6 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಟಫ್‌ ಕಂಟೆಸ್ಟಂಟ್ ಔಟ್‌..! ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಪತನ

Bigg Boss kannada elimination: ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌ 12 ಸದ್ಯ ಫಿನಾಲೆ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.. ಇಂದು ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಪ್ರಸಾರ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ವಿನ್ನರ್‌ ಯಾರು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. 
ಒಟ್ಟು 6 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಫಿನಾಲೆಗೆ ತಲುಪಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂದು ಇಬ್ಬರು ಎಲಿಮಿನೇಟ್‌ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.. ಇದೇ ವೇಳೆ ಒಬ್ಬ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಈಗ ಹೊರಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಂದಿದೆ..   

ಹೌದು ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಬಲ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಧನುಷ್ ಗೌಡ ಎಲಿಮಿನೇಟ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.. ಆದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಹೊರಬಂದಿಲ್ಲ..   

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಭಾರೀ ಕ್ರೇಜ್‌ ಕ್ರಿಯೆಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದು, ವಿನ್ನರ್‌ ಆಗುವ ಸ್ಪರ್ಧಿಗೆ 37 ಕೋಟಿ ಮತಗಳು ಬಂದಿವೆ ಎಂದು ನಿನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ಪ್ರೋಮೋದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ..  

ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಫಿನಾಲೆ ಪ್ರಸಾರ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ವೀಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಗೂ ಗೊಂದಲಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗಲಿದೆ. 

