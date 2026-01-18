BBK :12 ಫಿನಾಲೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲೇ ಯಡವಿದ್ದ ರಗಡ್‌ ರಘು..ವಿನ್ನರ್‌ ಟೈಟಲ್‌ ಸನಿಹದಲ್ಲೇ ರಘು ಔಟ್‌

Bigg boss kannada season 12 top 6 elimination: ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಫಿನಾಲೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲೇ ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ರಘು ಮನೆಯಿಂದ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ರಘು ಅವರು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದ್ದು, ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕಿತಾಪತಿ ಜೋಡಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಗಿಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕಾವ್ಯ , ಅಶ್ವಿನಿ ಒಳಿದುಕೊಂಡಿದು ಇವರಲ್ಲೇ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಟೈಟಲ್ ವಿನ್ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ..
ಆದ್ರೆ ಬ್ಯಾಡ್ಲಕ್ ಟ್ರೋಫಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯುವ ಕನಸು ಕಂಡ ರಗಡ್ ರಘು ಕಡಿಮೆ ಮತಗಳನ್ನ ಪಡೆದು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದ್ದಾರೆ..
ಹೌದು..ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರಘು ಅವರು ಹನುಮಂತ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನೇ ಪುಡಿಮಾಡಿ ಫಿನಾಲೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು..
ಇದೀಗ ಬಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಧನುಷ್ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರಘು ಅವರು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದ್ದಾರೆ..
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಮನೆಯಿಂಧ ರಘು ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.