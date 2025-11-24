English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಫೈನೆಲಿಸ್ಟ್‌ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಸ್ಪರ್ಧಿಯೇ ಔಟ್‌! ʻಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ʼ ವಾರದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಿಕ್ತು ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌

Bigg Boss Kannada Season 12: ಈ ವಾರ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್‌ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್‌ ಔಟ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 
 
Bigg Boss Kannada Season 12: ‘ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌ 12’ನೇ ಸೀಸನ್‌ ಆರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಮನೆಯ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.   

ಟಾಸ್ಕ್‌ಗಳ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜಗಳ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಮನೆಯ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಅದ್ಬುತವಾಗಿ ಆಟವಾಡುತ್ತಾ, ಈಗಾಗಲೇ ಎಂಟು ವಾರಗಳು ಕಳೆದಿವೆ.   

‘ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌ 12’ ಎಂಟನೇ ವಾರ ಮುಗಿಸಿ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಾರಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ವಾರ ಯಾರು ಎಲಿಮಿನೇಟ್‌ ಆಗಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಚರ್ಚೆಯ ನಡುವೆ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಒಬ್ಬರು ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.   

ರಿಷಾ ಗೌಡ 'ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್' ಮನೆಗೆ ವೈಲ್ಡ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಾರಗಳ ಪಯಣ ಮುಗಿಸಿ ರಿಷಾ ಮನೆಯಿಂದ ಔಟ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.   

ಈ ವಾರ ಜಾಹ್ನವಿ, ಧ್ರುವಂತ್‌,ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ,ಅಭಿಷೇಕ್‌,ಮಾಳು, ಸ್ಪಂದನಾ ಸೋಮಣ್ಣ, ರಿಷಾ ಗೌಡ,ಸೂರಜ್‌ ಸಿಂಗ್‌, ರಾಶಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ,  ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹೋಗಲು ನಾಮಿನೇಟ್‌ ಆಗಿದ್ದರು.   

ಈ ವಾರ ನಾಮಿನೇಟ್‌ ಆಗಿದ್ದ ಹತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಪೈಕಿ ರಿಷಾ ಗೌಡ ಇದೀಒಗ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಪೈಕಿ ಕಡಿಮೆ ವೋಟ್ಸ್‌ ಪಡೆದ ರಿಷಾ ಮನೆಯಿಂದ ಔಟ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.   

ಗಿಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಕೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಾರಣ ರಿಷಾ ಅವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಿರಾಸೆ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಆದರೂ ಕೂಡ ರಿಷಾ ಕಳೆದ ವಾರ ಬಚಾವ್‌ ಆಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈ ವಾರ ರಿಷಾ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬೀಳುವಂತಾಗಿದೆ.   

