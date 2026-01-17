English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
BBK 12 : 37 ಕೋಟಿ ಮತ ಪಡೆದು NO.1 ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸ್ಪರ್ಧಿ! ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ವೋಟ್‌ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತೆ?

BBK 12 highest vote: ಈ ಬಾರಿ ಕನ್ನಡ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ 37 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ವೋಟ್‌ ಪಡೆದು ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸ್ವತಃ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌ ಅವರೇ ರಿವೀಲ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.. 
ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌ ಸದ್ಯ ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.. ಇಂದು ಪ್ರಿ-ಫಿನಾಲೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ನಾಳೆ ಫಿನಾಲೆ ನಡೆಯಲಿದೆ..  

ಇದೇ ವೇಳೆ ವಾಹಿನಿ ಪ್ರೋಮೋವೊಂದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ.. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿನ್ನರ್‌ ಆಗಬಹುದಾದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ವೋಟ್‌ ಎಷ್ಟು ಎಂಬುದನ್ನು ರಿವೀಲ್‌ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ..   

ಪ್ರೋಮೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಂತೆ ಈ ಬಾರಿ ಕನ್ನಡ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ 37 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ವೋಟ್‌ ಪಡೆದು ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸ್ವತಃ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌ ಅವರೇ ರಿವೀಲ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ..   

ಎಂದರೇ ನಿನ್ನೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ವಿನ್ನರ್​ ಸ್ಪರ್ಧಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ವೋಟ್‌ 37 ಕೋಟಿ.. ಇದು ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ..   

ಸದ್ಯ ಈ ವೋಟ್‌ ಯಾರಿಗೆ ಬಂದಿರಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಚರ್ಚೆಯೂ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ನಾಳೆ ರಾತ್ರಿಯಷ್ಟೇ ಸಿಗಲಿದೆ..   

