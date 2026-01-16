ಗಿಲ್ಲಿ Vs ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ವಾರ್‌ ನಡುವೆ ಶುರುವಾಯ್ತು ಜಾತಿ - ಭಾಷೆಯ ಜಗಳ..! ಅಸಲಿಗೆ ಆಗಿದ್ದೇನು..?

Gilli Nata vs Ashwini Gowda : ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತ ಭಾಷಾ ಅಭಿಮಾನದ ನಡುವೆ ಜಾತಿ ಬರಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇದೀಗ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಮತ್ತು ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಅವರ ನಡುವೆ ಈ ಎರಡೂ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದು ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅಸಲಿಗೆ ಆಗಿದ್ದೇನು..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..
ಸ್ವಂತ ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದ ಸಿಂಗಲ್ ಟೇಕ್ ಕಲಾವಿದ ಎಂದು ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಹಲವಾರು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳ ಮೂಲಕ ಈಗಾಗಲೇ ಕರುನಾಡಿನ ಜನರ ಮನ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಅವರು ಸಹ ನಟಿಯಾಗಿ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿರಸಿಕರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು. ಅಲ್ಲದೆ, ಕನ್ನಡಪರ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿಯಾಗಿಯೂ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ವತಃ ತಮ್ಮದೇಯಾದ ಇಮೇಜ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಇಬ್ಬರೂ ಇದೀಗ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಾಗಿ ಫಿನಾಲೆ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಗೆಲುವಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಇಬ್ಬರೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು.. ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಗಿಲ್ಲಿಯದ್ದೇ ಜಯ ಅಂತ ಅವರ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ವಾರ್ ಸಹ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕಡೆ ಕರವೇ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹಳ್ಳಿ -ನಗರದಾದ್ಯಂತ ಗಿಲ್ಲಿ ಪರ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ರ್ಯಾಲಿ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಗಿಲ್ಲಿ ಪರ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದರ ನಡುವೆ ಈಗ ಇವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯ ಜಾತಿ-ಭಾಷೆಯ ಜಗಳ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಹೌದು... ಗಿಲ್ಲಿ ಕುರುಬ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಸಿಎಂ ಸಹ ಕುರುಬರು ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕುರುಬ ಸಮಾಜದವರು ಇವರಿಗೆ ಮತ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಲವರು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ, ಇತ್ತ ಕನ್ನಡಕ್ಕಾಗಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಹೋರಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಷಾ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅನೇಕ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ವೋಟ್ ಹಾಕಿ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಮತ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಎರಡೂ ವಿಚಾರಗಳು ಗಿಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಅವರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಸಹ ಬುದ್ದಿವಂತ ಜೀವಿಗಳ ಮಾತು.
ಏಕೆಂದರೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಮತ್ತು ಗಿಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಕನ್ನಡಿಗರು. ಆದರೆ ವಿಭಿನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು, ಜೀವನ ಶೈಲಿ, ಹೋರಾಟದ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜಾತಿ-ಭಾಷೆಯ ವಿಚಾರಗಳು ಇವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯ ತರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕರವೇ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿರುವುದು ಸಹ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಮೊದಲು ರೂಪೇಶ್ ರಾಜಣ್ಣ ಅವರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಆಗ ಯಾವ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಸಹ ಬೆಂಬಲ ಘೋಷಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಟೀಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ವಾರ್ ನಡುವೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕಪ್ ಯಾರು ಎತ್ತಿ ಹಿಡೀತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.