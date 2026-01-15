ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಶೋ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಗಿಲ್ಲಿ..! ಮಾತಿನ ಮಲ್ಲನ ಸಾಧನೆಗಳೇನು ಗೊತ್ತೆ..?

Bigg Boss 12 Gilli Nata : ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಶೋ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೂ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ತಮ್ಮ ಹಾಸ್ಯ ಭರಿತ ಮಾತು, ನಟನೆಯಿಂದ ಈ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನ ಸೆಂಟರ್ ಆಟ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಸೀಸನ್ ಕಪ್ಪು ಗಿಲ್ಲಿ ಕೈ ಸೇರೋದು ಪಕ್ಕಾ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.. ಇದರ ಜೊತೆ ಗಿಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ..
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 12 ಫಿನಾಲೆ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇದೆ ವಾರಂತ್ಯ ಫಿನಾಲೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇಂದು ಧ್ರುವಂತ್ ಮಿಡ್ ವೀಕ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಕೇವಲ 6 ಜನ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ.
ರಘು, ಕಾವ್ಯ, ಗಿಲ್ಲಿ, ರಕ್ಷಿತಾ, ಧನುಷ್, ಅಶ್ವಿನಿಯವರು ಟಾಪ್ 6 ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಮಿಡ್ ವೀಕ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯ-ರಘು ಹೆಸರು ಕೇಳಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅಚ್ಚರಿಯಾಗಿ ಕಳೆದ ವಾರ ಕಿಚ್ಚನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಪಡೆದಿದ್ದ ಧ್ರುವಂತ್ ಮನೆಯಿಂದ ಎವಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು.
ಇದೀಗ ಈ ಸೀಸನ್ನ ವಿನ್ನರ್ ಗಿಲ್ಲಿ ಅಂತ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಚರ್ಚೆ ಜೋರಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ, ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಅವರು ಗೆಲ್ತಾರೆ ಎಂದ ಮಾತೂ ಸಹ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸೈಡ್ಗೆ ಇಟ್ಟು ನೋಡುವುದಾದರೆ, ಗಿಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದಿನ ಸೀಸನ್ನ ಯಾವ ಸ್ಪರ್ಧಿಯೂ ಮಾಡದ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು..
ಹೌದು.. ತಿಳಿದೋ ಅಥವಾ ತಿಳಿಯದೋ ಗಿಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಮೊದಲುಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಬಹುಷಃ ಇದು ಅವರಿಗೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ. ಶೋ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೂ ಗಿಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.. ಬನ್ನಿ ಗಿಲ್ಲಿಯ ಅಪರೂಪದ ದಾಖಲೆಗಳು ಯಾವುವು ನೋಡೋಣ..
1M ಫಾಲೋವರ್ಸ್ : ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ 1M ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಗಿಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ವಿಚಿತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಇಂದಿಗೂ ಸಹ ಹಳೆಯ ಸೀಸನ್ಗಳ ವಿನ್ನರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.
ಫ್ಯಾನ್ ಬೇಸ್ : ಈ ಹಿಂದಿನ ಸೀಸನ್ನ ಯಾವ ಸ್ಪರ್ಧಿಗೂ ಇಷ್ಟು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ, ಪ್ರಚಾರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಟ್ಯಾಟೂನಿಂದ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಗಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನರ್ ಹಾಕಿ ಸ್ವತಃ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಶಾಸಕರಿಂದ ಬೆಂಬಲ : ಇದುವರೆಗೆ ಯಾವ ಸ್ಪರ್ಧಿಗೂ ಸಹ ಓರ್ವ ಶಾಸಕ ಮತ ಹಾಕಿ ಗೆಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮಳವಳ್ಳಿ ಶಾಸಕ ನರೇಂದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ವೋಟು ಹಾಕುವಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ಜನರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದರು.
TRP : ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಶೋ ಅಧಿಕ ಟಿಆರ್ಪಿ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯದ ಮನರಂಜನಾ ವಾಹಿನಿಗಳ ಪೈಕಿ ಮುಂದಿದೆ. ಅಚ್ಚರಿ ವಿಚಾರ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಮೂಲಕ. ಜನರು ಗಿಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಚಾನಲ್ ಟಿ ಆರ್ ಪಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
