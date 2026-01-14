Bigg Boss Kannada Season 12: ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಬಾರಿ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ವ ಗೆಲ್ಲೋದು ಈ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಂತೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಯಾರು ಆ ಸ್ಪರ್ಧಿ? ಮುಂದೆ ಓದಿ..
Bigg Boss Kannada Season 12: ‘ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12’ರ ಫಿನಾಲೆಗೆ ಇನ್ನೇನು ಕೇವಲ ಕೆಲವೇ ದಿನ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಫೈನಲ್ನ ಕಪ್ ಹಿಡಿಯೋಕೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ತಯಾರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಫಿನಾಲೆ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿಯೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ ನೀಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಪ್ರೋಮೋ ಸದ್ಯ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸದ್ದು ಮಾಡತ್ತಿದೆ.
ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಪರ್ಧಿಗೆ ಹುರಿದುಂಬಿಸೋಕೆ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸದ್ಯ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನೂ ನೋಡಿದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಮನಸೋತಿದ್ದಾರೆ.
ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ದೃಶ್ಯ, ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಚಪ್ಪಾಳೆ, ಕೂಗಾಟ,ಚೀರಾಟ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿದ ರಕ್ಷಿತಾ, ಕಾವ್ಯ, ಧ್ರವಂತ್ ಹಾಗೂ ಧನುಷ್ ಈ ಸಂದರ್ಭಲ್ಲಿ ಭಾವುಕರಾಗಿರುವುದು ಪ್ರೋಮೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಫಿನಾಲೆಗೆ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೇಯ ವಿನ್ನರ್ ಯಾರಾಗ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ಚರ್ಚೆ ಸದ್ಯ ಜೋರಾಗಿಯೇ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ಟೆಂಸ್ಗಳು ಇದೀಗ ಫಿನಾಲೆಯ ಪೈಪೋಟಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ವಿನ್ನರ್ ಯಾರಾಗ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ಕುತೂಹಲ ಇದೀಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿದ.
ಈ ನಡುವೆ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ವೋಟ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಟ್ರೆಂಡ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಲು ಶುರುವಾಗುತ್ತಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ, ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ವಿನ್ನರ್ ಗಿಲ್ಲಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಎದ್ದಿವೆ.
ಫಿನಾಲೆಗೆ ವೋಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ಗಳು ಓಪನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ 99 ವೋಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅಷ್ಟು ವೋಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗೆ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವೋಟ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಹಾಕಬಹುದು.
ಇದೀಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕ್ಷರು ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ 99 ವೋಟ್ಗಳನ್ನು ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಒತ್ತಿ, ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ಈ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋಗಳು, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವಿನ್ನರ್ ಗಿಲ್ಲಿಯೇ ಆಗ್ತಾರಾ? ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಫಿನಾಲೆಯ ನಂತರವಷ್ಟೇ ಯಾರು ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.
ಫಿನಾಲೆ ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿಗೂ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಅವರಗೂ ಟಫ್ ಫೈಟ್ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಾರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಕಾವ್ಯ ಮನೆಯಿಂದ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಕೂಡ ಸದ್ಯ ಶುರುವಾಗಿದೆ.