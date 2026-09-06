/ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 13 ರ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ವೈರಲ್

BBK season 13 contestants: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 13ಕ್ಕೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರೋಮೋ ಕೂಡ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಭಾವ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
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ತಾಂಡವ್ ರಾಮ್
ತಾಂಡವ್ ರಾಮ್: ಕಿರುತೆರೆಯ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ. ‘ಜೋಡಿ ಹಕ್ಕಿ’ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಧಾರಾವಾಹಿ ಹಾಗೂ ‘ಕ್ವಾಟ್ಲೆ ಕಿಚನ್’ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
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ಸುಷ್ಮಾ ರಾವ್
ಸುಷ್ಮಾ ರಾವ್ : ಕನ್ನಡದ ನಟಿ ಮತ್ತು ನಿರೂಪಕಿ. 2000 ರ ದಶಕದ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಮನರಂಜನಾ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀ, ಭಾಗೀರಥಿ, ಗುಪ್ತಗಾಮಿನಿ ಮತ್ತು ಸೊಸೆ ತಂದ ಸೌಭಾಗ್ಯದಂತಹ ದೂರದರ್ಶನ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳ ಮೂಲಕ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದರು.
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ಸೂರಜ್
ಸೂರಜ್: ‘ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿಗಳು’ ಮೂಲಕ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಸರು, ಅಭಿಮಾನಿಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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ನಟಿ ಸೌಂದರ್ಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ
ನಟಿ ಸೌಂದರ್ಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ: ಮಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಈ ಚೆಲುವೆ ಕೆಲ ಹಿಂದಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಲ್ಲೂ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ವಿಲ್ಲಾನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ ಆಗಿದ್ದರು.
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ನಟಿ ಸೋನಿ ಮುಲೆವಾ
ನಟಿ ಸೋನಿ ಮುಲೆವಾ : ನಟಿ ಆಗಿರುವ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಮಾಡೆಲ್ ಸಹ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ‘ಬೆಂಗಳೂರು ಬಾಯ್ಸ್’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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ನಟಿ ಸಂಗೀತಾ ಭಟ್
ನಟಿ ಸಂಗೀತಾ ಭಟ್: ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ. ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಅವರು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ‘ಎರಡನೇ ಸಲ’, ‘ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ’ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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ಜಗ್ಗ ಮಮ್ಮಿ
ಜಗ್ಗ ಮಮ್ಮಿ : ನಟ ಜಗದೀಶ್ ‘ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೆಲ್ 2’ ಸಿನಿಮಾದ ಹಾಸ್ಯಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಹಾಸ್ಯಕಲಾವಿದರು.
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ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಮಂಜು
ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಮಂಜು: ದೈತ್ಯ ದೇಹಿ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಮಂಜು ದುನಿಯಾ ವಿಜಿ ನಟನೆಯ ‘ಭೀಮ’ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರ್ಕ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಇವರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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ನಟಿ ಆಸಿಯಾ ಫಿರ್ದೋಸ್
ನಟಿ ಆಸಿಯಾ ಫಿರ್ದೋಸ್ : ಶ್ರಾವಣಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಫೇಮಸ್ ನಟಿ. ಆಸಿಯಾ ಅವರು ‘ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ’ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ನಟಿಸಿದ್ದರು.
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ಅನನ್ಯಾ ಅಮರ್
ಅನನ್ಯಾ ಅಮರ್: ಅಂಕಿತಾ ಅಮರ್ ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಅನನ್ಯಾ ಅಮರ್. ಅನನ್ಯಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಹಾಡುಗಾರ್ತಿ, ನೃತ್ಯ ಪ್ರವೀಣೆಯೂ ಹೌದು.