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ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 13 ರ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ವೈರಲ್

Written ByChetana Devarmani
Published: Sep 06, 2026, 08:31 AM IST|Updated: Sep 06, 2026, 08:31 AM IST

BBK season 13 contestants: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 13ಕ್ಕೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರೋಮೋ ಕೂಡ ರಿಲೀಸ್‌ ಆಗಿದೆ. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಭಾವ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.  

Bigg Boss kannada season 13 contestants1/10

ತಾಂಡವ್ ರಾಮ್

ತಾಂಡವ್ ರಾಮ್: ಕಿರುತೆರೆಯ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ. ‘ಜೋಡಿ ಹಕ್ಕಿ’ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಧಾರಾವಾಹಿ ಹಾಗೂ ‘ಕ್ವಾಟ್ಲೆ ಕಿಚನ್’ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.    

Bigg Boss kannada season 13 contestants2/10

ಸುಷ್ಮಾ ರಾವ್‌

ಸುಷ್ಮಾ ರಾವ್‌ : ಕನ್ನಡದ ನಟಿ ಮತ್ತು ನಿರೂಪಕಿ. 2000 ರ ದಶಕದ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಮನರಂಜನಾ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀ, ಭಾಗೀರಥಿ, ಗುಪ್ತಗಾಮಿನಿ ಮತ್ತು ಸೊಸೆ ತಂದ ಸೌಭಾಗ್ಯದಂತಹ ದೂರದರ್ಶನ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳ ಮೂಲಕ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದರು. 

Bigg Boss kannada season 13 contestants3/10

ಸೂರಜ್

ಸೂರಜ್: ‘ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿಗಳು’ ಮೂಲಕ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಸರು, ಅಭಿಮಾನಿಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

Bigg Boss kannada season 13 contestants4/10

ನಟಿ ಸೌಂದರ್ಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ

ನಟಿ ಸೌಂದರ್ಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ: ಮಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಈ ಚೆಲುವೆ ಕೆಲ ಹಿಂದಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಲ್ಲೂ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ವಿಲ್ಲಾನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ ಆಗಿದ್ದರು.

Bigg Boss kannada season 13 contestants5/10

ನಟಿ ಸೋನಿ ಮುಲೆವಾ

ನಟಿ ಸೋನಿ ಮುಲೆವಾ : ನಟಿ ಆಗಿರುವ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್​​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಮಾಡೆಲ್ ಸಹ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ‘ಬೆಂಗಳೂರು ಬಾಯ್ಸ್’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

Bigg Boss kannada season 13 contestants6/10

ನಟಿ ಸಂಗೀತಾ ಭಟ್

ನಟಿ ಸಂಗೀತಾ ಭಟ್: ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ. ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಅವರು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ‘ಎರಡನೇ ಸಲ’, ‘ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ’ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.  

Bigg Boss kannada season 13 contestants7/10

ಜಗ್ಗ ಮಮ್ಮಿ

ಜಗ್ಗ ಮಮ್ಮಿ : ನಟ ಜಗದೀಶ್‌ ‘ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೆಲ್ 2’ ಸಿನಿಮಾದ ಹಾಸ್ಯಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಹಾಸ್ಯಕಲಾವಿದರು.  

Bigg Boss kannada season 13 contestants8/10

ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಮಂಜು

ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಮಂಜು: ದೈತ್ಯ ದೇಹಿ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಮಂಜು ದುನಿಯಾ ವಿಜಿ ನಟನೆಯ ‘ಭೀಮ’ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರ್ಕ್‌ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಇವರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.    

Bigg Boss kannada season 13 contestants9/10

ನಟಿ ಆಸಿಯಾ ಫಿರ್ದೋಸ್

ನಟಿ ಆಸಿಯಾ ಫಿರ್ದೋಸ್ : ಶ್ರಾವಣಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಫೇಮಸ್‌ ನಟಿ. ಆಸಿಯಾ ಅವರು ‘ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ’ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ನಟಿಸಿದ್ದರು. 

Bigg Boss kannada season 13 contestants10/10

ಅನನ್ಯಾ ಅಮರ್

ಅನನ್ಯಾ ಅಮರ್: ಅಂಕಿತಾ ಅಮರ್ ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಅನನ್ಯಾ ಅಮರ್. ಅನನ್ಯಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಹಾಡುಗಾರ್ತಿ, ನೃತ್ಯ ಪ್ರವೀಣೆಯೂ ಹೌದು.

TAGS:
Bigg Boss Kannada Season 13
bigg boss kannada season 13 contestants
BBK 13

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