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ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡಿದ ಸ್ಪರ್ಧಿ; ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗೋ ಮುನ್ನವೇ ಔಟ್‌!?

Written ByChetana Devarmani
Published: Sep 07, 2026, 04:58 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 04:58 PM IST

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 13 ರ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌ ನಿಂದಾಗಿ ಕೆಲ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಶೋ ವಿರುದ್ಧವೇ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ.  
 

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ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 13 ಅದ್ಧೂರೊಯಾಗಿ ಓಪನಿಂಗ್‌ ಪಡೆದಿದೆ. ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌  ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ವಿಮಾನ ಏರಿ ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿ ಸಂತೋಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.   

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ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌ ಮೇಲೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌ ಕಾಮನ್‌. ಆಟಕ್ಕೆ ಕಿಕ್‌ ಕೊಡುವ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌ ಒಂದು ಈಗ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಅಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.  

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ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌ 13 ರಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಹೊಸ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌ ಒಂದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಕಿತ್ತಾಟ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ. ರಾತ್ರಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ವಿಮಾನದ ಮಾದರಿಯ ಸೀಟುಗಳಲ್ಲೇ ಮಲಗಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ.    

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ಈ ವೇಳೆ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ನಡುವೆ ಅಸಮಾಧಾನ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಹೇಗೆ ಮಲಗಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಳಿ, ನಮಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ವಿರುದ್ಧವೇ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.   

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‘ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಸಿ ಈ ರೀತಿ ಏತಕ್ಕೆ ರೋಸ್ತಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್‌ಗೆ ಕೇಳಬೇಕಿದೆ’ ಎಂದು ಅವಿನಾಶ್ ಶೋ ವಿರುದ್ಧವೇ ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.   

TAGS:
bigg boss kannada contestants
BBK 13
BBK Season 13
Bigg Boss Kannada controversy

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