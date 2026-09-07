/ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡಿದ ಸ್ಪರ್ಧಿ; ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗೋ ಮುನ್ನವೇ ಔಟ್‌!?

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 13 ರ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ನಿಂದಾಗಿ ಕೆಲ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಶೋ ವಿರುದ್ಧವೇ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 13 ಅದ್ಧೂರೊಯಾಗಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಪಡೆದಿದೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ವಿಮಾನ ಏರಿ ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿ ಸಂತೋಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್. ಆಟಕ್ಕೆ ಕಿಕ್ ಕೊಡುವ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಒಂದು ಈಗ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಅಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 13 ರಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಹೊಸ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಒಂದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಕಿತ್ತಾಟ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ. ರಾತ್ರಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ವಿಮಾನದ ಮಾದರಿಯ ಸೀಟುಗಳಲ್ಲೇ ಮಲಗಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ.
ಈ ವೇಳೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ನಡುವೆ ಅಸಮಾಧಾನ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಹೇಗೆ ಮಲಗಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಳಿ, ನಮಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವಿರುದ್ಧವೇ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
‘ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಸಿ ಈ ರೀತಿ ಏತಕ್ಕೆ ರೋಸ್ತಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗೆ ಕೇಳಬೇಕಿದೆ’ ಎಂದು ಅವಿನಾಶ್ ಶೋ ವಿರುದ್ಧವೇ ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.