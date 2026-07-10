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Bigg Boss Kannada: ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಸೀಸನ್‌ 13ಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರಾ ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ನ ಈ ಹೀರೋಯಿನ್‌?

Written ByPrajwal B
Published: Jul 10, 2026, 01:38 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 01:47 PM IST

Bigg Boss Season 13: ಈ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ ಹಿರೋಯಿನ್‌ ಒಬ್ಬರು ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಎಂಟ್ರಿಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಗಳು ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾರದು ಗೊತ್ತಾ?

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Bigg Boss Contestants: ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌ 13 ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಸೀಸನ್‌ ಹೊಸ ಹೊಸ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರದಲಿದೆ ಎಂದು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರೋಮೊದೊಂದಿಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಹೊಸ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರೂ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

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ಪ್ರತೀ ಬಾರಿ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಹೊಸ ಸೀಸನ್‌ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಯಾವ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ದೊಡ್ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಮೂಡುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಕುತೂಹಲ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಸೀಸನ್‌ 13ನಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರೂ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ.  

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ಆದರೆ ಈ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ ಹಿರೋಯಿನ್‌ ಒಬ್ಬರು ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಎಂಟ್ರಿಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಗಳು ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ ಹುಡುಗರು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ, ರಕ್ಕಸಪುರದೊಳ್‌, ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ, ತ್ರಿಬಲ್‌ ರೈಡಿಂಗ್‌, ಅಯ್ಯನ ಮನೆ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ನಡಿ ಅರ್ಚನಾ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಸೀಸನ್‌ 13ಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.  

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ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನೆಚ್ಚಿನ ನಟಿಯಾಗಿರುವ ಅರ್ಚನಾ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಶರತ್‌ ಬಿ.ಆರ್‌ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಖಾಸಗಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್‌ ಚಾನೆಲ್‌ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಭಾರೀ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.  

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ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾ ತೆರೆದರೆ ಸಾಕು, ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಚನಾ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪಂಚ್‌ ಡೈಲಾಗ್‌ಗಳೇ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಅದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಕೆಲವರು ಅರ್ಚನಾ ಅವರನ್ನು ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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ಈ ಮಧ್ಯೆ ಕೆಲವು ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾ ಪೇಜ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಚನಾ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಸೀಸನ್‌ 13 ಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಚನಾ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿಲ್ಲ.

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ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಸಂಭಾವ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಕಡೆ ವದಂತಿಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಇದೀಗ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರ ಬಳಿಕ ನಟಿ ಅರ್ಚನಾ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಈ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.  

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