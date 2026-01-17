English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Bigg Boss Kannada 12: ವೋಟಿಂಗ್​ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಪರ್ಧಿಯೇ ನಂ.1..! ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲೋದು ಪಕ್ಕಾ ಇವ್ರೇ?!

Bigg Boss Kannada 12: ವೋಟಿಂಗ್​ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಪರ್ಧಿಯೇ ನಂ.1..! ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲೋದು ಪಕ್ಕಾ ಇವ್ರೇ?!

Bigg Boss Kannada 12 voting updates: ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ ಫಿನಾಲೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ ನಾಳೆಯ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಸೀಸನ್‌ ಕನ್ನಡ 12ರ ಕಿರೀಟ ಯಾರಿಗೆ ಧಕ್ಕಲಿದೆ ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರೀ ಕತೂಹಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ..ಈ ಅಚ್ಚರಿಯ ಸ್ಪರ್ಧಿಯೇ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ವೋಟಿಂಗ್‌ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.. 
 
ಇಂದು ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌ 12ರ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ ಫಿನಾಲೆ ಎಪಿಸೋಡು ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿದೆ..  

ಈಗಾಗಲೇ ವೋಟಿಂಗ್‌ ಲೈನ್‌ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ನಾಳೆಯವರೆ ವೋಟಿಂಗ್‌ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಟಾಪ್‌ ಸಿಕ್ಸ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಾಗಿ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ, ರಗಡ್‌ ರಘು ಹಾಗೂ ಕಾವ್ಯಾ, ರಕ್ಷಿತಾ, ಧನುಷ್‌ ,ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಇವರು ತಮ್ಮ ಜಾಗ ಫಿಕ್ಸ್‌ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಪೈಕಿ ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಪರ್ಧಿ ವಿನ್‌ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಾ ಹೊರಗಿನಿಂದಲೇ ಬೃಹತ್‌ ವೋಟಿಂಗ್‌ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಸಿದರು.. 

ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ವೋಟ್‌ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಫರ್ಧಿಯ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಶುಭಹಾರೈಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಸದ್ಯದ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಗಿಲ್ಲಿ ಹವಾ ಜೋರಾಗಿದ್ದು, ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಇತಿಹಾಸ ವೋಟಿಂಗ್​ ದಾಖಲೆಯನ್ನೇ ಬ್ರೇಕ್‌ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ..

