/ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದ ಬಳಿಕ ಈ 12 ಮಂದಿಯ ಬದುಕು ಹೇಗಿದೆ? ಯಾರ್ಯಾರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ?

Bigg boss kannada: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ (BBK) ಜ್ವರ ಮತ್ತೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ Bigg boss kannada 12 ಸೀಸನ್ಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿರುವ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಈಗ 13 ಸೀಸನ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಹಿಂದಿನ ಸೀಸನ್ಗಳ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ವಿಜೇತರು ಈಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಅವರ ಜೀವನ ಹೇಗಿದೆ? ಅನ್ನೊದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ
ಹಿಂದಿ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದ್ದ ‘ಬಿಗ್ ಬಾಸ್’ ಶೋವನ್ನು ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೂ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು. ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ‘ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ’ ಪ್ರಸಾರವಾಯಿತು. ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಈ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ವೀಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 1 2013ರಲ್ಲಿ ಶುರುವಾದ ಜರ್ನಿ.. ಮೊದಲ ವಿನ್ನರ್ ಆಗಿ ವಿಜಯ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡರು.
BBK ಸೀಸನ್ 2: ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 2ರ ವಿನ್ನರ್ ಅಕುಲ್ ಬಾಲಾಜಿ. ಇವರು 2014ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾದ ಈ ರಿಯಾಲಿಟಿ setShowನಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದರು. ಸೃಜನ್ ಲೋಕೆಶ್ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆದರು. ಸದ್ಯ ಹಲವಾರು ಖಾಸಗಿ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿತ್ತಾ ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ 3 2015ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಈ ಶೋ ಸುಮಾರು 98ದಿನ ಶೋ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಕಂಡಿತ್ತು. ಚಂದನ್ ಕುಮಾರ್ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆದರೆ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಶ್ರುತಿ ಶೋನ ವಿನ್ನರ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಶೃತಿ ಅವರು ಸಿನಿಮಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡದ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ಜರ್ಡ್ ಆಗಿ ತಮ್ಮ ಪಯಣವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ 4ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ್ ಅವರು ವಿನ್ನರ್ ಆದರೆ ಕಿರಿಕ್ ಕೀರ್ತಿ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆದರು. ಇಡೀ ಕನ್ನಡ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 100 ದಿನಗಳನ್ನು ದಾಟಿತ್ತು. ಆ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಾರ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. 112 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಶೋ ನಡೆದಿತ್ತು. ಪ್ರಥಮ್ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊಂದ ಬಂದ ನಂತರ ನಟ ಭಯಂಕರ ಸಿನಿಮಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ 5ರಲ್ಲಿ ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಐದನೇ ಸೀಸನ್ ವಿನ್ ಆಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನಸೆಳೆದಿದ್ದರು.. ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಆದ ಬಳಿಕ ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಸಖತ್ ಹಿಟ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಅಷ್ಟೇಅಲ್ಲದೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದಲ್ಲದೇ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡದ ರಾಜಾ ರಾಣಿ , ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೂ. ಇವರ ಸೀಸನ್ 20 ಜನ ಇದ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ 105 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಿತು.
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 6ರಲ್ಲಿ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಅವರು ಆರನೇ ಸೀಸನ್ ವಿನ್ ಆದರು. ಇವರು ಈ ಮಾಡರ್ನ್ ರೈತ ಶಶಿ ಕುಮಾರ್ ಎಂದೇ ಹೆಸರುಗಳಿಸಿದರು. ಇವತು ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ವಿನ್ನರ್ ಆದ ಬಳಿಕ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು ಅಷ್ಟೇ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಕನ್ನಡ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 6' ರ ವಿಜೇತರಾದ (ಮಾಡರ್ನ್ ರೈತ) ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಅವರು ನಾಯಕ ನಟನಾಗಿ ಮೆಹಬೂಬಾ (Mehabooba) ಎಂಬ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು.
ಇನ್ನೂ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 7 ಇದು ಇಡೀ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯತ್ತಮ ಸೀಸನ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಹಲವಾರು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರೇ ಖುದ್ದು, ಈ ಶೈನ್ ಶೆಟ್ಟಿ , ದೀಪಿಕಾ ದಾಸ್, ವಾಸುಕಿ ವೈಭವ್, ಕುರಿ ಪ್ರತಾಪ್ ಇದ್ದ ಸೀಸನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಬಹಳ ಯಾವುದೇ ಕಿರಿಕ್ ಇಲ್ಲದೇ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗಿ ಆಡಿ ಜನರಿಗೆ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 7 ವಿನ್ನರ್ ಅವರು ಶೈನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಕುರಿ ಪ್ರತಾಪ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 8ರ ವಿನ್ನರ್ ಮಂಜು ಪಾವಗಡ ಆದರೆ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಬೈಕರ್ ಅರವಿಂದ್ ಕೆಪಿ ರನ್ನರ್ ಅಪ್. 120 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಶೋನ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಸೀಸನ್ ಕೋವಿಡ್ ಕಾರಣದಿಂದ ಶೋನ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮತ್ತೆ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹೀಗಾಗಿದ್ದು ಇದೆ ಮೊದಲು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ವಿನ್ನರ್ ಮಂಜು ಪಾವಗಡ ಅವರು ಸಿನಿಮಾ ಹಾಗೂ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
BBK ಸೀಸನ್ 9 ವಿನ್ನರ್ ಆಗಿ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ರಾಕೇಶ್ ಅಡಿಗ ಆಗಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ವಿನ್ನರ್ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು Star cricket ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ IPL ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನು ಸೆಳೆದ್ದರು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಅಧಿಪತ್ರ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಭಾರೀ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಇನ್ನೂ ಹಲ್ಕಾ ಡಾನ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು Halka don Movie ತುಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿದೆ.
BBK ಸೀಸನ್10ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮಹೇಶ್ ಅವರು ವಿನ್ನರ್ ಆದರು, ರನ್ನರ್ ಡ್ರೋನ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಅವರು ಅವರು ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆದರ್. ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ವಿನಯ್ ಗೌಡ, ಸಂಗೀತಾ ಶೃಂಗೇರಿ , ಕಾರ್ತಿಕ್, ನಮೃತಾ ಅವರು ಭಾರೀ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ವಿನ್ನರ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮಹೇಶ್ ಅವರು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ.
BBK ಸೀಸನ್ 11ರಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿ ಹೈದ ಸಿಂಗರ್ ಹನುಮಂತ ಲಮಾಣಿ ವಿನ್ನರ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದು. ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಅಗಿ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಳ್ಳಿ ಹೈದ ಸಿಂಗರ್ ಹನುಮಂತ ಲಮಾಣಿ ಅವರು ಹಲವಾರು ರಿಯಾರಿಟಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ಆಗ್ಗಾಗ್ಗ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕ್ವಾಟ್ಲೆ ಕಿಚ್ಚನ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಅವರು ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಮುದ್ದು ಸೊಸೆ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
BBK ಸೀಸನ್ 12ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ವಿನ್ನರ್ ಆದರು. ಇಡೀ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವೋಟ್ ಪಡೆದು ಜಯಗಳಿಸಿದರು. ಗಿಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಯನ್ಗಟ್ಟಲೆ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ಗಳಿಸಿದ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಬಳಿಕ ಏನುಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಬಿಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಯಾವಾಗ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತುದಿಗಾಲಲ್ಲಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ಕೆವಿಎನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆಗ್ಗಾಗ್ಗ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.