English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • ಮೋಸದಿಂದ ಕೊನೆಯ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಆದ್ರಾ ಧನುಷ್‌..ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಸಿಟ್ಟಾಗಿದ್ಯಾಕೆ?

ಮೋಸದಿಂದ ಕೊನೆಯ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಆದ್ರಾ ಧನುಷ್‌..ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಸಿಟ್ಟಾಗಿದ್ಯಾಕೆ?

Dhanush enter finale week : ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯ 12ನೇ ಸೀಸನ್​ನ ಕೊನೆಯ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿ ಧನುಷ್ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ.ಆದ್ರೆ ಬಿಗ್‌ ಮತ್ತೊಂದು ಚಮಕ್‌ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.ಧನುಷ್‌ ಅವರು ಮೋಸದಿಂದ ಗೆದ್ರಾ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡಿದೆ..
1 /7

ಈ ವಾರ ಸ್ಪೇಷಲ್‌ ಆಗಿ ಕೊನೆಯ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ಪಟ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ಮನೆ ಮಂದಿ ಕಾದಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

2 /7

ರಫ್‌ ಅಂಡ್‌ ಟಫ್‌ ಟಾಸ್ಕ್‌ಗಳಿಂದಲೇ ಮನೆರಂಗೇರಿತ್ತು..

3 /7

ಕಟ್ಟಕಡೆಯದಾಗಿ ಧನುಷ್‌ ಹಾಗೂ ಅಶ್ವಿನಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ಸಿ ಟಾಸ್ಕ್‌ಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.. 

4 /7

ಈ ಆಟವನ್ನು ಅವರು ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸದೆ ಮೋಸದಿಂದ ಗೆದ್ದರೇ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡಿದೆ. 

5 /7

ಇದೀಗ ಕಲರ್ಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಬಿಟ್ಟ ಪ್ರೊಮೋದಲ್ಲಿ ಧನುಷ್‌ ಅವರು ಟಾಸ್ಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.  

6 /7

ಆದ್ರೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಧನುಷ್‌ ಆಟವನ್ನು ಅವರು ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸದೆ ಮೋಸದಿಂದ ಗೆದ್ದರೇ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡಿದೆ. 

7 /7

ಸಂಪೂರ್ಣ ಫಲಿತಾಂಶ ನೋಡಲು ಇಂದಿನ ಎಪಿಸೋಡ್​ ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು.  

Bigg boss kannada12 dhanush enter finale week

Next Gallery

ಉತ್ತುಂಗ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಧನಕಾರಕ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರದೆಸೆ ಆರಂಭ.. ಸಾಕು ಸಾಕೆನ್ನುವಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುರಿಮಳೆ.. ಜೀವನದ ದಿಕ್ಕೇ ಬದಲು