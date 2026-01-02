Dhanush enter finale week : ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯ 12ನೇ ಸೀಸನ್ನ ಕೊನೆಯ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿ ಧನುಷ್ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ.ಆದ್ರೆ ಬಿಗ್ ಮತ್ತೊಂದು ಚಮಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.ಧನುಷ್ ಅವರು ಮೋಸದಿಂದ ಗೆದ್ರಾ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡಿದೆ..
ಈ ವಾರ ಸ್ಪೇಷಲ್ ಆಗಿ ಕೊನೆಯ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಪಟ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ಮನೆ ಮಂದಿ ಕಾದಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಫ್ ಅಂಡ್ ಟಫ್ ಟಾಸ್ಕ್ಗಳಿಂದಲೇ ಮನೆರಂಗೇರಿತ್ತು..
ಕಟ್ಟಕಡೆಯದಾಗಿ ಧನುಷ್ ಹಾಗೂ ಅಶ್ವಿನಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸಿ ಟಾಸ್ಕ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ..
ಈ ಆಟವನ್ನು ಅವರು ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸದೆ ಮೋಸದಿಂದ ಗೆದ್ದರೇ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡಿದೆ.
ಇದೀಗ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಬಿಟ್ಟ ಪ್ರೊಮೋದಲ್ಲಿ ಧನುಷ್ ಅವರು ಟಾಸ್ಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಪೂರ್ಣ ಫಲಿತಾಂಶ ನೋಡಲು ಇಂದಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು.