BBK:12 ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12ರ ಫಸ್ಟ್ ರನ್ನರ್ ಆಗಿ ಪಟಾಕಿ ಪೋರಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ.. ಕರುನಾಡಿನ ಕಿತಾಪತಿ ಜೋಡಿಯಾದ ಗಿಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಿತಾ ವಿನ್ನರ್ ಹಾಗೂ ರನ್ನರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯ ಫಸ್ಟ್ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಚಿನ್ನಕುರಳಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ..
ಮೊದಲಿಗೆ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿಕೊಟ್ಟು ಮನೆಯವರ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕಾರ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಹೊರಬಂದಿದ್ದರು..ಆ ವೇಳೆ ಇಡೀ ಕರುನಾಡೇ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು..
ಇದ್ದಾದ ಒಂದುವಾರದ ಬಳಿಕ ರಕ್ಷಿತಾ ಮತ್ತೆ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ರೀ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು
ಇದಾದ ಬಳಿಕ ತಮ್ಮದೇ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡಿ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯ ಸ್ಫರ್ಧಿಗಳೆ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳುವಂತೆ ಆಟವಾಡಿ ಇದೀಗ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 12ರ ರನ್ನರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ.. ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ ಪಟಾಕಿ ಪೋರಿಯನ್ನ ಕಂಡು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ..