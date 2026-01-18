English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
BBK :12 ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌12ರ ಫಸ್ಟ್‌ ರನ್ನರ್‌ ಅಪ್‌ ಪಟಾಕಿ ಪೋರಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ

BBK:12 ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌ 12ರ ಫಸ್ಟ್‌ ರನ್ನರ್‌ ಆಗಿ ಪಟಾಕಿ ಪೋರಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ.. ಕರುನಾಡಿನ ಕಿತಾಪತಿ ಜೋಡಿಯಾದ ಗಿಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಿತಾ ವಿನ್ನರ್‌ ಹಾಗೂ ರನ್ನರ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
1 /5

ಹೌದು ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯ ಫಸ್ಟ್‌ ರನ್ನರ್‌ ಅಪ್‌ ಆಗಿ ಚಿನ್ನಕುರಳಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ..   

2 /5

ಮೊದಲಿಗೆ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿಕೊಟ್ಟು ಮನೆಯವರ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕಾರ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಹೊರಬಂದಿದ್ದರು..ಆ ವೇಳೆ ಇಡೀ ಕರುನಾಡೇ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು..  

3 /5

ಇದ್ದಾದ ಒಂದುವಾರದ ಬಳಿಕ ರಕ್ಷಿತಾ ಮತ್ತೆ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಗೆ ರೀ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು

4 /5

ಇದಾದ ಬಳಿಕ ತಮ್ಮದೇ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡಿ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯ ಸ್ಫರ್ಧಿಗಳೆ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳುವಂತೆ ಆಟವಾಡಿ ಇದೀಗ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಸೀಸನ್‌ 12ರ ರನ್ನರ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.   

5 /5

ಸದ್ಯ ರನ್ನರ್‌ ಅಪ್‌ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ.. ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ ಪಟಾಕಿ‌ ಪೋರಿಯನ್ನ ಕಂಡು ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ..   

