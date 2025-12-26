English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಗೆ ಮಾಳು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಟ್ರಿ..ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಮಾಳು ಹೇರ್​​ಸ್ಟೈಲ್..!

Bigg boss kannada12 Malu new hairstyle copied by his children : ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವೀಕ್‌ ರೌಂಡ್‌ನಿಂದ ರಂಗೇರಿದೆ..ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯನ್ನ ಕಂಡು ಸ್ಫರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಬಂದಿದೆ..ಇದೀಗ ಮಾಳು ಮಕ್ಕಳೂ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿಯಾಗಿದೆ.. 
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಲನ್‌ ಮಾಳು ಟೀಮ್‌ಗೆ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್‌ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.. 

ಈ ಚಾಲೆಂಜ್‌ ಅನ್ನು, ಮಾಳು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಹೇರ್​​ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.   

ತಲೆಯ ಸುತ್ತ ಕೂದಲು ತೆಗೆದು ತಲೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೂದಲನ್ನ ಬಿಡಲಾಗಿತ್ತು

ವಿಲನ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಟಾಸ್ಕ್‌ನಂತೆ ರಜತ್‌ ಮಾಳುಗೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ  ಹೇರ್​​ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ದರು..

ಇದೀಗ ಮಾಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಹೇರ್​​ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನ ಧರಿಸಿ ಅಪ್ಪನಂತೆ  ಹೇರ್​​ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಿಸಿ ಮಾಳು ಪತ್ನಿ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ..  

ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿ ಬಿಟ್ಟ ಪ್ರೋಮೋದಲ್ಲಿ ಮಾಳು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಂಡು  ಕ್ಯೂಟ್‌ ಆಗಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್‌ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.  

