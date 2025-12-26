Bigg boss kannada12 Malu new hairstyle copied by his children : ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವೀಕ್ ರೌಂಡ್ನಿಂದ ರಂಗೇರಿದೆ..ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯನ್ನ ಕಂಡು ಸ್ಫರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಬಂದಿದೆ..ಇದೀಗ ಮಾಳು ಮಕ್ಕಳೂ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿಯಾಗಿದೆ..
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಲನ್ ಮಾಳು ಟೀಮ್ಗೆ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು..
ಈ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅನ್ನು, ಮಾಳು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಹೇರ್ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಲೆಯ ಸುತ್ತ ಕೂದಲು ತೆಗೆದು ತಲೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೂದಲನ್ನ ಬಿಡಲಾಗಿತ್ತು
ವಿಲನ್ ಕೊಟ್ಟ ಟಾಸ್ಕ್ನಂತೆ ರಜತ್ ಮಾಳುಗೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಹೇರ್ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ದರು..
ಇದೀಗ ಮಾಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಹೇರ್ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನ ಧರಿಸಿ ಅಪ್ಪನಂತೆ ಹೇರ್ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಿಸಿ ಮಾಳು ಪತ್ನಿ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ..
ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿ ಬಿಟ್ಟ ಪ್ರೋಮೋದಲ್ಲಿ ಮಾಳು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಂಡು ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.