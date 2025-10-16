English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಮಿಡ್‌ ವೀಕ್‌ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್‌.. ಫಿನಾಲೆಗೂ ಮೊದಲೇ ಇಬ್ಬರು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ರಾತ್ರೋ ರಾತ್ರಿ ಔಟ್‌! ಅತಿಯಾದ ಮೌನವೇ ಮುಳುವಾಯ್ತಾ?

ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಮಿಡ್‌ ವೀಕ್‌ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್‌.. ಫಿನಾಲೆಗೂ ಮೊದಲೇ ಇಬ್ಬರು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ರಾತ್ರೋ ರಾತ್ರಿ ಔಟ್‌! ಅತಿಯಾದ ಮೌನವೇ ಮುಳುವಾಯ್ತಾ?

Bigg Boss Kannada 12 Mid week Elimination: ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀನಸ್‌ 12 ರಲ್ಲಿ ಮಿಡ್‌ವೀಕ್‌ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್‌ ನಡೆದಿದೆ. ಯಾರೂ ಊಹಿಸಿರದ ಇಬ್ಬರು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ನಡೆದಿದ್ದಾರೆ. 
Bigg Boss Kannada 12 Mid week Elimination: ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀನಸ್‌ 12 ರಲ್ಲಿ ಮಿಡ್‌ವೀಕ್‌ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್‌ ನಡೆದಿದೆ. ಯಾರೂ ಊಹಿಸಿರದ ಇಬ್ಬರು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ನಡೆದಿದ್ದಾರೆ. 

ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀನಸ್‌ 12 ರಲ್ಲಿ ಮಿಡ್‌ವೀಕ್‌ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್‌ ನಡೆದಿದ್ದು, ಯಾರೂ ಊಹಿಸಿರದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ವೋಟ್‌ ಬಂದಿರುವುದು ಆಶ್ಚರ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌ 12 ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಮಿಡ್‌ವೀಕ್‌ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್‌ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌ 12 ರಲ್ಲಿ 3ನೇ ವಾರ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮೂರನೇ ವಾರವೇ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ ಫಿನಾಲೆ ಚಾಪ್ಟರ್‌ 1 ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ವಾರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಮನೆಯಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಹೊರ ನಡೆದಿದ್ದಾರೆ. 

ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮಿಡ್‌ ವೀಕ್‌ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೋಮೋದಲ್ಲಿಯೇ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಡಾಗ್‌ ಸತೀಶ್‌ ಅವರನ್ನೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

ಈ ವಾರ ಮಿಡ್ ವೀಕ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಇದೆ ಎಂದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಹೇಳಿರುವುದನ್ನು ಪ್ರೋಮೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು.  

ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮಂಜು ಭಾಷಿಣಿ ಮತ್ತು ಡಾಗ್‌ ಸತೀಶ್‌ ಈ ಮಿಡ್‌ ವೀಕ್‌ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮನೆಯಿಂದ ಔಟ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 

ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌ 12 ರ ಮೂರನೇ ವಾರದ ಫಿನಾಲೆಗೆ ಇನ್ನೂ 2 ದಿನವಷ್ಟೇ ಬಾಕಿಯಿದ್ದು, 4 ಜನ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಫೈನಲಿಸ್ಟ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾಕ್ರೋಚ್‌ ಸುಧಿ, ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ, ರಾಶಿಕಾ, ಮಾಳು ಫಿನಾಲೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಈ ವಾರ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಎಲಿಮಿನೇಟ್‌ ಆಗುವ ಚಾನ್ಸ್‌ ಇದೆ.

