ನನ್ನ 1 ದಿನದ ರೇಟ್‌.. ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ವಿಚಾರ ಹೇಳಿಕೊಂಡ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಚೆಲುವೆ..! ತನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಳು

Bigg Boss actress : ಈ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬ್ಯೂಟಿ ನೀಡಿರುವ ಇತ್ತೀಚಿನ ಹೇಳಿಕೆ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿವೆ. ಚೆಲುವೆ ತಮ್ಮ ದರವನ್ನು ಹೇಳಿ ಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದರು. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆಗಿದ್ದೇನು..? ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಸುದ್ದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಈಗ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 9 ಕೂಡ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಕಳೆದ ತೆಲುಗು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 8 ರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಮಹಿಳಾ ಸ್ಪರ್ಧಿ ನೈನಿಕಾ ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

ಕಿರುತೆರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಿರುವ ನೈನಿಕಾ ಅನಸೂರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲೂ ಭಾರಿ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. Dhee ನಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನೃತ್ಯದಿಂದ ಮೋಡಿ ಮಾಡಿದ ಈ ಸುಂದರಿ 2023 ರಲ್ಲಿ ಪಿಲ್ಲ ಪಡೆಸಾವೆ ಎಂಬ ಟಿವಿ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ನಟಿಯಾಗಿ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದರು. 

ಅವರು 2024 ರ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ - 8 ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು.. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ದಿನ ಜನರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಶಂಸೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ನೈನಿಕಾ ಒಂದು ಟಾಕ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ನಿರೂಪಕಿ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದರು. 

ತಾನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಮದುವೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯವಿದೆ ಎಂದು ನೈನಿಕಾ ಹೇಳಿದರು. ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ನಟಿಯಾಗಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅವರು ಆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸದಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರಂತೆ.

ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು.. ನಾನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ಹಂಬಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅನೇಕ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ.. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ.. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ನಾನು ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಎದುರಿಸಿದೆ..

ನನ್ನ ಮೇಲಿನ ಗೌರವದಿಂದ, ಯಾರೋ ನನಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಫೋಟೋಗಳು ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿವೆ, ಅದರ ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ದರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.. ಈ ವಿಚಾರ ನನಗೆ ಶಾಕ್‌ ನೀಡಿತ್ತು ಅಂತ ನೈನಿಕಾ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. 

