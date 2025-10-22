English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್ ಮಾಜಿ ಸ್ಪರ್ಧಿ! ಫೋಟೋಸ್‌ ಶೇರ್‌ ಮಾಡಿ ಶಾಕ್‌ ನೀಡಿದ ನಟಿ

ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್ ಮಾಜಿ ಸ್ಪರ್ಧಿ! ಫೋಟೋಸ್‌ ಶೇರ್‌ ಮಾಡಿ ಶಾಕ್‌ ನೀಡಿದ ನಟಿ

Bigg Boss Actress : 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್' ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಗೆಳೆಯನೊಂದಿಗೆ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತ ಫೋಟೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಯಾರು ಆ ನಟಿ..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..
1 /7

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟಿ ಪವಿತ್ರಾ ಪುನಿಯಾ ತಮ್ಮ ಗೆಳೆಯನೊಂದಿಗೆ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

2 /7

ಪವಿತ್ರಾ ಪುನಿಯಾ ತಮ್ಮ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

3 /7

ಪವಿತ್ರಾ ಬೀಚ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಆ ಫೋಟೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.

4 /7

ಈ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಲೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ನಟಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

5 /7

ಪವಿತ್ರಾ ಪುನಿಯಾ 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 13' ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅನೇಕ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

6 /7

ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾ ಪುನಿಯಾ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಒನ್-ಪೀಸ್ ಸ್ಕರ್ಟ್‌ ಧರಿಸಿದ್ದರೆ, ಆಕೆಯ ಗೆಳೆಯ ಬಿಳಿ ಶರ್ಟ್ ಧರಿಸಿದ್ದರು.

7 /7

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾ ಪುನಿಯಾ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ಫೋಟೋವನ್ನು ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್‌ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿವೆ.

bigg boss Pavitra Punia Pavitra Punia gets engaged Pavitra Punia Husband

