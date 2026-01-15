Bigg Boss Updates : ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸದಾ ನಗು ನಗುತ್ತಾ, ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜನರ ನಗುವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಅದೇಷ್ಟೋ ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಕಹಿ ಘಟನೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಅದರಂತೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಗಂಭೀರ ಆನಾರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದು, ಗೆಲುವು ಇವರಿಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ 2.3 ಮಿಲಿಯನ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಇದೀಗ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಗ್ತಾರೆ ಆದರೆ, ಅವರ ಆ ನಗುವಿನ ಹಿಂದಿರುವ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರೋದಂತೂ ಸತ್ಯ..
ಪ್ರಭು ಶಲ್ಕೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಜನರಿಂದ 'ಛೋಟಾ ಡಾನ್' ಅಂತ ಕರೆಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮರಾಠಿ ಸೀಸನ್ 6ರ ಮನೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕುಳ್ಳಗೆ ಕಪ್ಪಗಿರುವ ಇವರನ್ನು ನೋಡಿ ಅನೇಕರು ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ.. ಆದರೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದ ಕಥೆ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ತರಿಸುತ್ತೆ..
ಹೌದು.. ಮೊದಲ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಭು ತಮ್ಮ ಕುರಿತು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಇಡೀ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರವೇ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಂಡಿತು. ಈ ಪುಟ್ಟ ಡಾನ್ ಪ್ರಭು ಶೆಲ್ಕೆ, ಅವರ ಬದುಕಿನ ಹೋರಾಟವು ಇತರ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ತರಿಸಿತು.
ಪ್ರಭು ಶೆಲ್ಕೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಕೇವಲ ಖ್ಯಾತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ತನ್ನ ಜೀವಿದ ಉಳಿವಿಗಾಗಿಯೂ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಭು ಕಳೆದ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ 'ಥಲಸ್ಸೆಮಿಯಾ' ಎಂಬ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕಾಯಿಲೆಯು ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ರಕ್ತ ಕಣಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ರಕ್ತ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ರಕ್ತ ಬದಲಾಯಿಸದಿದ್ದರೆ, ಅವರ ದೇಹವು ಚಲನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರ ಒಂದು ತೋಳು ಕೂಡ ಮುರಿದುಹೋಗಿದೆ.
ಜಲ್ನಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪರ್ತೂರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಲ್ಖೇಡ್ ಎಂಬ ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದ ಪ್ರಭು, ಹತಾಶ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಭು ಅವರ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಕಾಯಿಲೆ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಭಾರಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸಲು ಅವರ ತಂದೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಜಮೀನನ್ನು ಮಾರಬೇಕಾಯಿತು.
ಇಂದು ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಸೂಡು ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಭು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಬಡತನದಿಂದ ಮೇಲೆತ್ತಲು, ತಮ್ಮ ಅನಾರೋಗ್ಯವನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.