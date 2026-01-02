ಮನೆ ಮಂದಿಗೆಲ್ಲಾ ಅಂಟಿತು ಗಿಲ್ಲಿ ರೋಗ..! ಒಬ್ಬರಿಗೂ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ

Bigg Boss Gilli Nata : ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಫಿನಾಲೆಗೆ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಗೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಂತ ಟಾಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಫುಲ್ ಸಿರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆಟವಾಡುತ್ತಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಹೇಗಾದರೂ ಟಾಪ್ 5 ರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಹಿರಿಯಕ್ಕನ ಚಾಳಿ ಮನೆಮಂದಿಗೆಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತೆ ಗಿಲ್ಲಿ ರೋಗ ಮನೆಮಂದಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದೆ.. ಅಸಲಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..
ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ತಮಾಷೆ ಮಾತುಗಳು, ಟಾಸ್ಕ್, ರಘು, ರಕ್ಷಿತಾ, ಕಾವ್ಯರನ್ನ ಕಿಚಾಯಿಸುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ.
ಇದರ ನಡುವೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಮತ್ತು ಗಿಲ್ಲಿ ಜಗಳ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಅಶ್ವಿನಿಗೌಡ ಗಿಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧ ತೊಡೆ ತಟ್ಟಿದ್ದರು. ಈ ಕುರಿತ ಪ್ರೋಮೋ ಸಹ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು.
ಕಾವು ಕಾವು ಅಂತ ಗಿಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯಾ ಶೈವ ಅವರನ್ನ ಕಾಡುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ, ಹಲವಾರು ವಿಡಿಯೋಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗು ತರಿಸುವಂತೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ..
ಇಷ್ಟು ದಿನ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಇದ್ದ ಚಾಳಿ ಇದೀಗ ಮನೆ ಮಂದಿಗೆಲ್ಲಾ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಹವಾಸ ದೋಷ ಎನ್ನುವ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.. ನೋಡಿದವರೂ ಸಹ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..
ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ತುಂಬಾ ಸರಿ ಗಿಲ್ಲಿ ಸೊಂಟದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದುಂಟು, ಆಗಾಗ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಡಿಸಿದ್ದ ಉದಾರಹಣೆಗಳೂ ಇವೆ. ಅದರಂತೆ ಗಿಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಲಗಿಕೊಂಡೆ ಇರ್ತಾನೆ.
ಗಾರ್ಡ್ ಏರಿಯಾ, ಮನೆ ಒಳಗೆ, ಕಿಚನ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲೂ ಸಹ ಬಿದ್ದು ಉರುಳಾಡುವ ವಿಡಿಯೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ರಘು ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಲಗಿರ್ತಾನೆ ಗಿಲ್ಲಿ..
ಇದೀಗ ಗಿಲ್ಲಿ ರೋಗ ಮನೆಮಂದಿಗೆಲ್ಲಾ ಬಂದಂತೆ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಮಲಗಿಕೊಂಡೆ ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನ ರೂಢಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ರಘು, ಕಾವ್ಯ, ಸ್ಪಂದನಾ ಮಲಗಿಕೊಂಡೆ ಇರ್ತಾರೆ.
ಇದೀಗ ಈ ಕುರಿತು ಪೇಜ್ವೊಂದರಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ಸಹವಾಸ ದೋಷವೆಂದು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ರಘು, ಸ್ಪಂದನಾ, ರಕ್ಷಿತಾ, ಕಾವ್ಯ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು