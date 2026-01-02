English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಮನೆ ಮಂದಿಗೆಲ್ಲಾ ಅಂಟಿತು ಗಿಲ್ಲಿ ರೋಗ..! ಒಬ್ಬರಿಗೂ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ

Bigg Boss Gilli Nata : ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಫಿನಾಲೆಗೆ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಗೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಂತ ಟಾಸ್ಕ್‌ಗಳನ್ನು ಫುಲ್‌ ಸಿರಿಯಸ್‌ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆಟವಾಡುತ್ತಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಹೇಗಾದರೂ ಟಾಪ್‌ 5 ರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಹಿರಿಯಕ್ಕನ ಚಾಳಿ ಮನೆಮಂದಿಗೆಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತೆ ಗಿಲ್ಲಿ ರೋಗ ಮನೆಮಂದಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದೆ.. ಅಸಲಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..
1 /8

ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ತಮಾಷೆ ಮಾತುಗಳು, ಟಾಸ್ಕ್‌, ರಘು, ರಕ್ಷಿತಾ, ಕಾವ್ಯರನ್ನ ಕಿಚಾಯಿಸುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ.

2 /8

ಇದರ ನಡುವೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಮತ್ತು ಗಿಲ್ಲಿ ಜಗಳ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಅಶ್ವಿನಿಗೌಡ ಗಿಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧ ತೊಡೆ ತಟ್ಟಿದ್ದರು. ಈ ಕುರಿತ ಪ್ರೋಮೋ ಸಹ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು.  

3 /8

ಕಾವು ಕಾವು ಅಂತ ಗಿಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯಾ ಶೈವ ಅವರನ್ನ ಕಾಡುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ, ಹಲವಾರು ವಿಡಿಯೋಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗು ತರಿಸುವಂತೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ..  

4 /8

ಇಷ್ಟು ದಿನ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಇದ್ದ ಚಾಳಿ ಇದೀಗ ಮನೆ ಮಂದಿಗೆಲ್ಲಾ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಹವಾಸ ದೋಷ ಎನ್ನುವ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ.. ನೋಡಿದವರೂ ಸಹ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..  

5 /8

ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ತುಂಬಾ ಸರಿ ಗಿಲ್ಲಿ ಸೊಂಟದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದುಂಟು, ಆಗಾಗ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಡಿಸಿದ್ದ ಉದಾರಹಣೆಗಳೂ ಇವೆ. ಅದರಂತೆ ಗಿಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಲಗಿಕೊಂಡೆ ಇರ್ತಾನೆ.  

6 /8

ಗಾರ್ಡ್‌ ಏರಿಯಾ, ಮನೆ ಒಳಗೆ, ಕಿಚನ್‌ ಏರಿಯಾದಲ್ಲೂ ಸಹ ಬಿದ್ದು ಉರುಳಾಡುವ ವಿಡಿಯೋಗಳು ವೈರಲ್‌ ಆಗಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ರಘು ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಲಗಿರ್ತಾನೆ ಗಿಲ್ಲಿ..  

7 /8

ಇದೀಗ ಗಿಲ್ಲಿ ರೋಗ ಮನೆಮಂದಿಗೆಲ್ಲಾ ಬಂದಂತೆ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಮಲಗಿಕೊಂಡೆ ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನ ರೂಢಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ರಘು, ಕಾವ್ಯ, ಸ್ಪಂದನಾ ಮಲಗಿಕೊಂಡೆ ಇರ್ತಾರೆ.  

8 /8

ಇದೀಗ ಈ ಕುರಿತು ಪೇಜ್‌ವೊಂದರಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ಸಹವಾಸ ದೋಷವೆಂದು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ರಘು, ಸ್ಪಂದನಾ, ರಕ್ಷಿತಾ, ಕಾವ್ಯ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು  

Gilli Nata Kavya Shaiva Mutant Raghu Rakshita Shetty Ashwini Gowda

