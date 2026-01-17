English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪ.. ಸ್ಪರ್ಧಿಯ ಈ ನಡೆಗೆ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್‌ ಸೇರಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ಫುಲ್‌ ಶಾಕ್‌, ಕಾವು ನಿರ್ಧಾರ ಸರಿನಾ?

ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಸೀಸನ್‌- 12 ಶೋಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ದಿನ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿದೆ. ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ವಿನ್ನರ್‌ ಯಾರು ಆಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು  ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಯೊಬ್ಬರು ಕಳಪೆ ಪಟ್ಟ ತನಗೆ ತಾನೇ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 
 
ಕಂಟೆಂಸ್ಟೆಂಟ್‌ಗಳು ಫಿನಾಲೆಗೂ ಮೊದಲೇ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಸಲ ಕಾವ್ಯ ಶೈವ ಅವರು ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಆಸೆಯನ್ನು ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.   

ಈ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಧ್ರುವಂತ್‌ ಅವರದ್ಧೇ ಕೊನೆಯ ಕಳಪೆ ಪಟ್ಟ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕಾವ್ಯ ಶೈವ ಅವರ ಕಳಪೆ ಪಟ್ಟ ತನಗೆ ತಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಜೈಲು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಿಗ್‌ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌ ಇದೆ.   

ಅಂದರೆ ಈ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಂದ ಕಾವ್ಯ ಜೈಲು ಪಾಲಾಗಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಕಾವ್ಯ ಶೈವ ಅವರು ಸ್ವತಹ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಅನ್ನು ಕೇಳಿ ಕಳಪೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.    

ಕಳಪೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಯಾವ ಸ್ಪರ್ಧಿಯೂ ಇಷ್ಟನೇ ಪಡಲ್ಲ. ನಾನು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಎಂದು ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಜಗಳ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕಾವ್ಯ ಅವರ ಆಸೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅಚ್ಚರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.  

ಜೈಲು ಸೇರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಟ್ಟ ಕಾವ್ಯ ಅವರು, ಜೈಲಿನ ಅನುಭವ ಪಡೆಯಲು ನನಗಿಷ್ಟ. ಈ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಕಳಪೆ ಪಟ್ಟ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಚಾನ್ಸ್‌ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದರು.   

ಸದ್ಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟಾಪ್‌- 6 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯ ಶೈವ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯ ಆಡಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಆಗಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಉತ್ತಮ ಎನ್ನುವ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಕೂಡ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.   

ಸದ್ಯ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಕಾವ್ಯ ಅವರ ಆಸೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಫುಲ್‌ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿರುವ ತೃಪ್ತಿ ಕಾವ್ಯ ಅವರಿಗಿದೆ.    

