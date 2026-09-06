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BBK13; ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆ ಹೇಗಿದೆ.. ಅಬ್ಬಾಬ್ಬ.. ದೊಡ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಐಫೆಲ್‌ ಟವರ್‌, ಸ್ಟ್ಯಾಚ್‌ ಆಫ್‌ ಲಿಬರ್ಟಿ, ಡ್ರ್ಯಾಗನ್‌

Written ByBhimappa
Published: Sep 06, 2026, 03:27 PM IST|Updated: Sep 06, 2026, 03:27 PM IST
ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌ ಅವರ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ ಆಗಿ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಮನೆ ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ವಿಡಿಯೋ ಔಟ್‌ ಅಗಿದೆ. ಮನೆಯ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು? 

Bigg Boss Season 13 house video out: ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌ ಅವರ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ ಆಗಿ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಮನೆ ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ವಿಡಿಯೋ ಔಟ್‌ ಅಗಿದೆ. ಮನೆಯ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು? 
 

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ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಒಂದು ಎನ್ನುವ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ದೊಡ್ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕಿಚನ್‌ ರೂಮ್‌ ಅಂತೂ ಈ ಸಲ ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕನ್ವೆಷನ್‌ ರೂಮ್‌ ಕೂಡ ಇದೆ.   

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ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಸೀಸನ್‌ 13 ಇಂದಿನಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಮನೆಯ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಯಾರು ಯಾರು ಎಂಬುದು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಲಿದೆ. 100 ದಿನ ಬದುಕಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್‌ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ವಿನ್ನರ್‌ ಆಗುತ್ತಾನೆ.   

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ಕಳೆದ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆ ಇತ್ತು. ಅದರಂತೆ ಈ ಸಲ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವದ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್‌ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುದ ನೀಡುವಂತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶೃಂಗಾರಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.   

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ದೊಡ್ಮನೆಯೂ ಯೂರೋಪ್‌ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸುವಂತೆ ಇದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಮನೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಔಟ್‌ ಆಗಿದ್ದು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ಒಂದು ಝಲಕ್‌ ಅನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆ ಇದೆ.    

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ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ನಟ್ಟ ನಡುವೆ ವಿಶ್ವದ ಗೋಳದ ಕಲಾಕೃತಿಯನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಮಾನದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲೇ ಸಿಟ್‌ ಔಟ್‌ ಪ್ರದೇಶ, ಐಫೆಲ್‌ ಟವರ್‌, ಸ್ಟ್ಯಾಚ್‌ ಆಫ್‌ ಲಿಬರ್ಟಿ, ಯೂರೋಪ್‌ ಮಲಾನ್‌ ರಾಜ್‌ ಮತ್ತು ಡ್ರ್ಯಾಗನ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳ ಕಲ್ಪೆಗಳು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇದೆ.   

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ಕಿಚನ್‌ ಕೋಣೆಯನ್ನು ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಮನೆಯ ಕಿಚನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜಗಳ ಆಗೋದು. ಹೀಗಾಗಿ ವಿಶಾಲವಾಗಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.   

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