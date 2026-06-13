Shishir calls Aishwarya sister: ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 11 ಖ್ಯಾತಿಯ ಶಿಶಿರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಸಿಂಧೋಗಿ ಬಗ್ಗೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸದ್ದು ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ಶಿಶಿರ್ ಐಶ್ವರ್ಯ ನನಗೆ ತಂಗಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೇ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮುಗಿದು ಹೊರ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಕೆಲವರು ಸ್ನೇಹ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಸಿಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ದೂರ ಆಗ್ತಾರೆ.
ಆದರೆ ಶಿಶಿರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಐಶ್ವರ್ಯ ಸಿಂಧೋಗಿ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ನಂತರವೂ ನಂತರವೂ ಸ್ನೇಹ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಜೋಡಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸದಾ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಲೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಶಿಶಿರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬ ಕೂಡ ಆಚರಿಸಿದ್ದರು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಫೋಟೊ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಜೋಡಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೂ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಇವರ ಸಂಬಂಧ ಬೇರೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ತುಂಬಾ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ.
ಈ ಜೋಡಿ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಗಲಿ ಅಂತಾ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಹಾರೈಸುತ್ತಿದ್ದರು ಅದೇ ರೀತಿ ಇವರಿಬ್ಬರ ಸ್ನೇಹ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಲ್ಲೇ ಸಾಗಿದೆ
ಆದರೆ ದಿಢೀರ್ ಅಂತಾ ಶಿಶಿರ್ ಐಶ್ವರ್ಯ ನನಗೆ ತಂಗಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದು, ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿತ್ತು.
ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಸಲಿಗೆ ಅಗಿದ್ಹೇನು ಅಂದರೆ ಖಾಸಗಿ ಚಾನಲ್ವೊಂದು ತಾವು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ತಪ್ಪು ಉತ್ತರ ಕೊಡುವಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ತಪ್ಪು ಉತ್ತರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಐಶೂ ನನಗೆ ತಂಗಿ ಎಂದು ಜೋರಾಗಿ ನಗು ಬೀರಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಆಗಿದೆ.