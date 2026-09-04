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ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ Bigg Boss ರೆಡಿ.. ಒಂದೇ ದಿನ ಎಷ್ಟು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಶೋ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಿದೆ?

Written ByBhimappa
Published: Sep 04, 2026, 06:59 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 06:59 PM IST
ಬಿಗ್‌ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಇದೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 6 ರಂದು ಅಂದರೆ ನಾಡಿದ್ದಿನಿಂದ ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು, ಹಿಂದಿ, ತಮಿಳು, ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದಿನ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಇತಿಹಾಸವೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದೆ. 

Bigg Boss 5 show premiere on September 6: ಬಿಗ್‌ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಇದೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 6 ರಂದು ಅಂದರೆ ನಾಡಿದ್ದಿನಿಂದ ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು, ಹಿಂದಿ, ತಮಿಳು, ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದಿನ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಇತಿಹಾಸವೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದೆ. 
 

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ಕನ್ನಡ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಸೀಸನ್‌ 13, ತೆಲುಗು ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಸೀಸನ್‌ 10, ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಸೀಸನ್‌ ಹಿಂದಿ 20, ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಸೀಸನ್‌ ತಮಿಳು 10, ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಸೀಸನ್‌ ಮಲಯಾಳಂ 8 ಒಂದೇ ದಿನ ಆರಂಭವಾಗಲಿವೆ.   

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ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 6 ರಂದು ಭಾನುವಾರ ಇಡೀ ದಿನ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಶೋನದ್ದೇ ಹವಾ ಇರುತ್ತದೆ. ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನು ಕೇವಲ ಎರಡು ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಕರ ಬೆಂಬಲ ಕೂಡ ಇದೆ.           

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ಬಂಗಾಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ಆರು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಿದೆ. ಒಂದೇ ದಿನ ದೇಶದ್ಯಾಂತ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಸಂಭ್ರಮ ಏರ್ಪಡುತ್ತಿದೆ. ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಮಾತ್ರ ಲೆಕ್ಷ್ಟ್‌ ಲೆವೆಲ್‌ ಇರುತ್ತದೆ.   

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ಆರು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಈ ಬಿಗ್‌ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಏನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ಹತ್ತಲ್ಲ, ಐವತ್ತಲ್ಲ ಬರೋಬ್ಬರಿ 90ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಬಹುದು.    

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ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ಗೆ ಜಾಹೀರಾತು ಕೊಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ, ಆಂಧ್ರ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 50 ರಷ್ಟು ಹೊಸ ಜಾಹೀರಾತುದಾರರು ಜಾಹೀರಾತು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಶೇಕಡಾ 30 ರಷ್ಟು ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಇದು ವಾಹಿನಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ.  

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ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌ ಅವರೇ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಅನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ 12 ಸೀಸನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿರುವ ಸುದೀಪ್‌ ಅವರು 13ನೇ ಸೀಸನ್‌ಗೂ ಹೊಸ ಲುಕ್‌, ನ್ಯೂ ಸ್ಟೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ.   

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ಇನ್ನು ತಮಿಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್‌ ಸೇತುಪತಿ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ ಸೌರವ್‌ ಗಂಗೂಲಿ, ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲಿ ಮೋಹನ್‌ ಲಾಲ್‌ ಮತ್ತು ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್‌ ನಾಗರ್ಜುನ್‌ ಅವರು ನಡೆಸಿಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ.   

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ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಸೀಸನ್‌ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಂದರೆ 2025 ರಲ್ಲಿ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಸೀಸನ್‌ಗಳು 500ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಿಲಿಯನ್‌ ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಣೆ ಕಂಡಿವೆ.    

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