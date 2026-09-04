/ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ Bigg Boss ರೆಡಿ.. ಒಂದೇ ದಿನ ಎಷ್ಟು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಶೋ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಿದೆ?

Bigg Boss 5 show premiere on September 6: ಬಿಗ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಇದೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6 ರಂದು ಅಂದರೆ ನಾಡಿದ್ದಿನಿಂದ ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು, ಹಿಂದಿ, ತಮಿಳು, ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದಿನ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಇತಿಹಾಸವೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದೆ.
ಕನ್ನಡ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 13, ತೆಲುಗು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 10, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ ಹಿಂದಿ 20, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ ತಮಿಳು 10, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ ಮಲಯಾಳಂ 8 ಒಂದೇ ದಿನ ಆರಂಭವಾಗಲಿವೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6 ರಂದು ಭಾನುವಾರ ಇಡೀ ದಿನ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಶೋನದ್ದೇ ಹವಾ ಇರುತ್ತದೆ. ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನು ಕೇವಲ ಎರಡು ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಕರ ಬೆಂಬಲ ಕೂಡ ಇದೆ.
ಬಂಗಾಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ಆರು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಿದೆ. ಒಂದೇ ದಿನ ದೇಶದ್ಯಾಂತ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸಂಭ್ರಮ ಏರ್ಪಡುತ್ತಿದೆ. ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಲೆಕ್ಷ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇರುತ್ತದೆ.
ಆರು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಈ ಬಿಗ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಏನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ಹತ್ತಲ್ಲ, ಐವತ್ತಲ್ಲ ಬರೋಬ್ಬರಿ 90ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಬಹುದು.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗೆ ಜಾಹೀರಾತು ಕೊಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ, ಆಂಧ್ರ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 50 ರಷ್ಟು ಹೊಸ ಜಾಹೀರಾತುದಾರರು ಜಾಹೀರಾತು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಶೇಕಡಾ 30 ರಷ್ಟು ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಇದು ವಾಹಿನಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರೇ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ 12 ಸೀಸನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿರುವ ಸುದೀಪ್ ಅವರು 13ನೇ ಸೀಸನ್ಗೂ ಹೊಸ ಲುಕ್, ನ್ಯೂ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ತಮಿಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ, ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲಿ ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಮತ್ತು ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ ನಾಗರ್ಜುನ್ ಅವರು ನಡೆಸಿಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಂದರೆ 2025 ರಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ಗಳು 500ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಿಲಿಯನ್ ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಣೆ ಕಂಡಿವೆ.