Bigg boss: ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕಹಿ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಭಾವುಕರಾದರು. ಆ ವೇಳೆ ನಾನು ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ.ಅವರು ಏನು ತಂದರೂ ಅದು ನನ್ನ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಸ್ಫರ್ಧಿ ಶಾಕಿಂಗ್ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೆಲುಗು ಸೀಸನ್ 6ರ ಮೂಲಕ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆದ ನಟಿ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಟಾಕ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ವರ್ಷಾ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಈ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ, ಪ್ರೇಮ ವೈಫಲ್ಯಗಳು, ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಕಿರುತೆರೆ ನಟಿ ಮತ್ತು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕಹಿ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಭಾವುಕರಾದರು. ಗ್ಲಾಮರ್ ಪ್ರಪಂಚದ ಹಿಂದಿನ ಕರಾಳ ಮುಖಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ದುರಂತಗಳನ್ನು ಅವರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.
ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿರುವ ಅಡೆತಡೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯ, ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್ ಇದೆ ಎಂಬುದು ಸತ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. "ನನಗೆ ಪ್ರತಿಭೆ ಇದ್ದರೂ, ನನಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಪರಿಚಯವಿಲ್ಲ. ಅವರು ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ನಾನು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಡುಗೆ ತೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಒಮ್ಮೆ, ನಾನು ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಾಗ, ಅವರು ನನ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ಕೋಣೆಯ ಹೊರಗೆ ಎಸೆದರು. ನಾನು ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಕೊಠಡಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬಾ ಅವಮಾನಿಸಿದರು" ಎಂದು ಅವರು ವಿಷಾದಿಸಿದರು.
ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್.. ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನ.. ತನ್ನ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ.. ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಂತಸ್ತಿಗಾಗಿ ತನ್ನ ಲವರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ನೋವನ್ನು ಸಹಿಸಲಾಗದೆ, ಅವಳು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದಳು ಮತ್ತು ಈ ಘಟನೆಯು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. "ನಾನು ಸಾಯಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಾಗ ನನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಅದನ್ನು ಸಹಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆಘಾತದಿಂದಾಗಿ ನನ್ನ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಳು. ಒಂದು ವರ್ಷ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದರೂ ಯಾವುದೇ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ತಾಯಿ ಜೀವಂತವಾಗಿರುವವರೆಗೂ ಹಾಗೆಯೇ ಇರಬೇಕು" ಎಂದು ಅವರು ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟರು.
ನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕುಡಿಯುತ್ತೇನೆ.. ಶ್ರೀ ಸತ್ಯ ತನ್ನ ತಂದೆಯೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದಳು. "ನನಗೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕುಡಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸವಿದೆ. ನನ್ನ ತಂದೆ ಯಾವುದೇ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ತಂದರೂ, ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡಿಯುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಕೇವಲ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಮಗಳು ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರು. ನನ್ನ ತಂದೆ ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು, ನನಗೂ ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ ಆಯ್ತು.. ಆ ನೋವುಗಳನ್ನು ಮರೆಯಲು ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡಿಯುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.