ರೆಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಹೊರ ಹೊದ್ದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಬಿಬಿ ಮನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ!

BBK: ಕಮರುದ್ದೀನ್ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ಪಾರ್ವತಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ "ರೆಡ್ ಕಾರ್ಡ್" ನೀಡಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹಾಕಲಾಯಿತು.ಮತ್ತೆ ಮರಳಿ ಬಿಗ್ಬಬಾಸ್‌ನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.. 
1 /5

ಕಮರುದ್ದೀನ್ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ಪಾರ್ವತಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳು ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳು ಇದ್ದರೂ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನೆಚ್ಚಿನದು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತಮಿಳಿನ 9 ನೇ ಸೀಸನ್ ಕಳೆದ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ನಿನ್ನೆ ಫಿನಾಲೆ ನಡಿದಿದೆ..   

2 /5

ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಂಪು ಕಾರ್ಡ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಟಿಕೆಟ್ ಟು ಫಿನಾಲೆ ಟಾಸ್ಕ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಕಾರ್ ಟಾಸ್ಕ್ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಒಂದೇ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಬದುಕಬಹುದು ಎಂಬುದು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಾಗಿತ್ತು.  

3 /5

ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸಾಂಡ್ರಾ, ಪಾರ್ವತಿ ಮತ್ತು ಕಮ್ರುದಿನ್ ನಡುವಿನ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಮತ್ತು ಸಮಯ ಕಳೆದಂತೆ, ಪಾರ್ವತಿ ಮತ್ತು ಕಮ್ರುದಿನ್ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ಸಾಂಡ್ರಾಳನ್ನು ಕಾರಿನಿಂದ  ಕೆಳಗೆ ತಳ್ಳಿದರು. ಸಾಂಡ್ರಾಗೆ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಉಂಟಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು.  

4 /5

ಹೀಗಾಗಿ, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಿರುವು ಪಡೆದು, ಕಮರುದ್ದೀನ್ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ಪಾರ್ವತಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ 'ರೆಡ್ ಕಾರ್ಡ್' ನೀಡಿ, ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದಕ್ಕೆ ತೊಡಗಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹಾಕಲಾಯಿತು.   

5 /5

ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ವಿಜೇತರನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು ಈ ಸಂಬಂಧ ರೀಲ್ಸ್‌ ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗ್ತಿದೆ..

Bigg Boss Tamil Bigg Boss Tamil Season 9 Kamrudeen Vijay Parvathy vijay tv Bigg Boss Tamil winner Bigg Boss Tamil contestants ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತಮಿಳು

