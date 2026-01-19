ರೆಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಹೊರ ಹೊದ್ದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಬಿಬಿ ಮನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ!

BBK: ಕಮರುದ್ದೀನ್ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ಪಾರ್ವತಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ "ರೆಡ್ ಕಾರ್ಡ್" ನೀಡಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹಾಕಲಾಯಿತು.ಮತ್ತೆ ಮರಳಿ ಬಿಗ್ಬಬಾಸ್ನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ..
ಕಮರುದ್ದೀನ್ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ಪಾರ್ವತಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳು ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳು ಇದ್ದರೂ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನೆಚ್ಚಿನದು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತಮಿಳಿನ 9 ನೇ ಸೀಸನ್ ಕಳೆದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ನಿನ್ನೆ ಫಿನಾಲೆ ನಡಿದಿದೆ..
ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಂಪು ಕಾರ್ಡ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಟಿಕೆಟ್ ಟು ಫಿನಾಲೆ ಟಾಸ್ಕ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಕಾರ್ ಟಾಸ್ಕ್ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಒಂದೇ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಬದುಕಬಹುದು ಎಂಬುದು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಾಗಿತ್ತು.
ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸಾಂಡ್ರಾ, ಪಾರ್ವತಿ ಮತ್ತು ಕಮ್ರುದಿನ್ ನಡುವಿನ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಮತ್ತು ಸಮಯ ಕಳೆದಂತೆ, ಪಾರ್ವತಿ ಮತ್ತು ಕಮ್ರುದಿನ್ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ಸಾಂಡ್ರಾಳನ್ನು ಕಾರಿನಿಂದ ಕೆಳಗೆ ತಳ್ಳಿದರು. ಸಾಂಡ್ರಾಗೆ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಉಂಟಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು.
ಹೀಗಾಗಿ, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಿರುವು ಪಡೆದು, ಕಮರುದ್ದೀನ್ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ಪಾರ್ವತಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ 'ರೆಡ್ ಕಾರ್ಡ್' ನೀಡಿ, ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದಕ್ಕೆ ತೊಡಗಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹಾಕಲಾಯಿತು.
ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ವಿಜೇತರನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು ಈ ಸಂಬಂಧ ರೀಲ್ಸ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ..