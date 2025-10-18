ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು 1 ಕೋಟಿ ರೂ. ಲಂಚ ಕೊಟ್ಟಳಾ ಈ ಚೆಲುವೆ..!? ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆಯಲು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದಾ

Bigg Boss Latest updates : ಬಿಗ್ ಬಾಸ್.. ಒಂದೆಡೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಈ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳಿವೆ. ದಿನೇ ದಿನೇ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವರು ಇದು ಅಸಭ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶ ಕೇವಲ ಹಣ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕಿಡಿಕಾರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಅಚ್ಚರಿ ವಿಚಾರವೊಂದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ..
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವಕರಿಗೆ ತಪ್ಪು ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ನೋಡಬಾರದ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕುಟುಂಬ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕೆಡಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಆರೋಪ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವುಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ..
ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆಗಳು ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿವೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜಕರು ಮತ್ತು ನಿರೂಪಕ ನಟ ನಾಗಾರ್ಜುನ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕೆಲವರು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿವೆ.
ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಲ್ಲದ ಜನರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ದಿವ್ವೇಲಾ ಮಾಧುರಿ ಮತ್ತು ರಿತು ಚೌಧರಿಯಂತಹ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳ ಮಧ್ಯೆ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾಂಬ್ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಂದಿದೆ. ಜನಸೇನಾ ನಾಯಕಿಯೊಬ್ಬರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ದಿವ್ವೇಲಾ ಮಾಧುರಿ 1 ಕೋಟಿ ರೂ. ಲಂಚ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದು, ದೊಡ್ಡ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿತು. ಶೋನಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದರೆ ಕೇವಲ 50 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಬಹುಮಾನ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ, ಅವರು 1 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯ ವಿವಾದದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಕ್ರಮೇಣ ಇದು ನಕಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಬ ಭಾವನೆಗಳು ಜನರಲ್ಲಿ ಮೂಡುತ್ತಿವೆ.. ಹಾಗಾದರೆ.. ಇದೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಸಿಗಬೇಕಾದರೆ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಬೇಕು.