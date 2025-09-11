English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ವಾರಕ್ಕೆ 2.3 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಗಳಿಕೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸದ ಈ ನಟಿಯ ಬಳಿ ಇದೆ 700 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಸ್ತಿ! ಹೇಗೆ?

Bigg Boss contestants salary : ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ನಟಿಯರೂ ಸಹ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟರಿಗೆ ಸರಿ ಸಮಾನವಾಗಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಮುಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಈ ಚೆಲುವೆ ಇದುವರೆಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ವಾರಕ್ಕೆ 2.3 ಲಕ್ಷ ಹಣ ಗಳಿಸುತ್ತಾಳೆ.. 700 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿಯೂ ಇದೆ.. ಯಾರಿಕೆ..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..
 
ನಟಿ ರಿತು ಚೌಧರಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತೆಲುಗು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿರೂಪಕಿಯಾಗಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಈ ಚೆಲುವೆ, ಕಿರುಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರಿತು ಚೌಧರಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಖ್ಯಾತಿ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿತು.

ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಿತು ಚೌಧರಿ ಹಾಸ್ಯ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಜನರು ಫಿದಾ ಆದರು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ರಿತು ಆಗಾಗ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್‌ ಮೂಲಕ ಗಮನಸೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ತೆಲುಗು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಲ್ಲಿ ರಿತು ಚೌಧರಿ ಒಬ್ಬರು. ಅವರ ಆದಾಯ ದಿನಕ್ಕೆ ರೂ. 39,000. ರಿತು ವಾರಕ್ಕೆ ರೂ. 2.34 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲೂ ರಿತು ಚೌಧರಿ ಹೆಸರು ಬಿರುಗಾಳಿ ಎಬ್ಬಿಸುತ್ತಿದೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸದ ರಿತು ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿ ನೋಂದಣಿಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳು ಕೂಡ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.

ಇದು ಸದ್ಯದ ಬಿಸಿ ವಿಷಯ. ಸೀಮಕುರ್ತಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದ ರಿತು ಚೌಧರಿ ವಿಜಯವಾಡ ಮತ್ತು ಇಬ್ರಾಹಿಂಪಟ್ಟಣಂ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 700 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ವಂಚನೆಯ ಮೂಲಕ ಸಂಪಾದಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿವೆ.

ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅವರ ಎರಡನೇ ಪತ್ನಿ ರಿತು. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ವೈಎಸ್ಆರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಡಳಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ವಿಜಯವಾಡ ಮತ್ತು ಇಬ್ರಾಹಿಂಪಟ್ಟಣಂ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾಗ, ಉಪ ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿ ಧರ್ಮ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಅವರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಗೃಹಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅವರು 700 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹೀಗಾಗಿ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಭೂ ಮಾಫಿಯಾದಲ್ಲಿ ರಿತು ಚೌಧರಿಯ ಹೆಸರು ಸೇರಿದೆ. ಉಪ ನೋಂದಣಿದಾರ ಧರ್ಮ ಸಿಂಗ್ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಈ ಆಸ್ತಿಗಳು ನಟಿ ರಿತು ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಅದೇ ಭೂ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ, ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವೈ.ಎಸ್. ಜಗನ್ ಅವರ ಸಹೋದರ ವೈ.ಎಸ್. ಸುನಿಲ್ ಮತ್ತು ಜಗನ್ ಪಿ.ಎ. ನಾಗೇಶ್ವರ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳು ಸಹ ಭಾಗಿಯಾಗಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.  

ನಟಿ ರಿತು ಚೌಧರಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದು, "ನಾನು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಜೊತೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಅವರು ನನ್ನಿಂದ ಸಹಿ ಕೇಳಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಈ ಆಸ್ತಿಗಳು ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿವೆ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅವರಿಂದ ದೂರವಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ನನಗೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

