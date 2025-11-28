English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಫಿನಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಹೆಸರು ರಿವೀಲ್‌! ವಿನ್ನರ್‌ ಯಾರಾಗ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತೇ?

ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಫಿನಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಹೆಸರು ರಿವೀಲ್‌! ವಿನ್ನರ್‌ ಯಾರಾಗ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತೇ?

Bigg Boss Top 5 contestants: ಇನ್ನೂ ಮೂರು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೆಲುಗು ಸೀಸನ್ 9 ರ ಎಂಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಸೀಸನ್ ಹಲವು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಿರುವುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಹಿಂದೆಂದೂ ನೋಡಿರದ ಟಾಸ್ಕ್‌ಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಒಟ್ಟು 23 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು, ಮತ್ತು ಈಗ ಫಿನಾಲೆ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕೇವಲ 9 ಮಂದಿ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. 
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೆಲುಗು ಸೀಸನ್ 9, ಕಾಮನರ್ಸ್ vs ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಎಂಬ ನವೀನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಮನೆ 9 ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಮತ್ತು 6 ಕಾಮನರ್ಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಹಿಂದಿನ ಸೀಸನ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹೆಚ್ಚು ತೀವ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 5 ನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಆರು ಇತರ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳನ್ನು ವೈಲ್ಡ್‌ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು.  

ಈ ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿಗಳೊಂದಿಗೆ, ಮನೆಯ ಚಲನಶೀಲತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೇವಲ 9 ಜನರು ಮಾತ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಬಝ್‌ನೊಂದಿಗೆ, ಈಗ ಟಾಪ್ 5 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಯಾರು? ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರು ಯಾರು? ಎಂಬುದು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಟಾಪ್ 5 ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದವರ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.  

 ಮುದ್ದಮಂದಾರಂ ಖ್ಯಾತಿಯ ತನುಜಾ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಈ ಸೀಸನ್‌ನ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ವಾರ ಜಿಯೋ ಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಅಭಿಮಾನಿ ವಲಯದ ಮತದಾನದಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮುಂದುವರಿದರೆ.. ಅವರು ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯಲ್ಲ.  

ಈ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಪಡಾಲ ಅವರು ಕೂಡ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್‌ ಆಗಬಹುದು ಎಂದು ಗುಸುಗುಸು ಶುರುವಾಗಿದೆ..   

ಹಾಸ್ಯನಟ ಎಂದೇ ಹೆಸರಾಗಿರುವ ಎಮ್ಯಾನುಯೆಲ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ತಮ್ಮ ಹಾಸ್ಯ ಶೈಲಿಯಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೂ ಸಹ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್‌ ಆಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ..  

ಈ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಮಾಡಿರುವ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಭರಣಿ ಶಂಕರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಟಾಪ್ 5 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ..   

ಸೀಸನ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಡೆಮನ್ ಪವನ್ ಮನೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸೀಸನ್ ಮಧ್ಯದ ನಂತರ, ಅವರ ಖಾಯಂ ಪ್ರದರ್ಶನ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸಿತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮತದಾನದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ಟಾಪ್ 5 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.  

ರಿತು ಚೌಧರಿ ಮತ್ತು ಸುಮನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಬಲ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಾಗಿದ್ದರೂ ಬಲವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ವಾರಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವುದರಿಂದ.. ಅವರ ಆಟದ ಶೈಲಿ ಬದಲಾದರೆ.. ಅವರೂ ಸಹ ಟಾಪ್ 5 ಗೆ ಬರುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ.  

