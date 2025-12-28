English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಎಲಿಮಿನೇಟ್‌ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮನೆ ಮಂದಿಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್..!‌ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯೋದ್ಯಾರು?

Bigg Boss Kannada: ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲೀಗ ಡಬಲ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಹವಾ ಜೋರಾಗಿದ್ದು, ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಫಿನಾಲೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕುರಿತೂ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
 
Bigg Boss Kannada: ಈ ವಾರ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿ ಡಬಲ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ನಡೆದಿದೆ. ಶನಿವಾರದ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಸಮ್ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಸೂರಜ್ ಆಟದಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲೇ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಂತೆ ಈ ವಾರ ಇಬ್ಬರು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಲಿರುವುದರಿಂದ, ಭಾನುವಾರದ ಸಂಚಿಕೆಯ ಮೇಲೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ನೆಟ್ಟಿದೆ.  

ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಧ್ರುವಂತ್, ಸೂರಜ್, ಸ್ಪಂದನಾ ಸೋಮಣ್ಣ ಮತ್ತು ರಾಶಿಕಾ ನಾಮಿನೇಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸೂರಜ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಿರುವುದು ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಭಾವುಕ ಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದವು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾಶಿಕಾ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಿತಾ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟರು.  

ಇನ್ನು ಭಾನುವಾರದ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಆಟಕ್ಕೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ಪಂದನಾ ಸೋಮಣ್ಣ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಬಹುದು ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.  

ಇದೇ ವೇಳೆ, ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸ್ಪರ್ಧಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಫಿನಾಲೆಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಯೂ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಆ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಯಾರು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಇನ್ನೂ ಹೊರಬಿದ್ದಿಲ್ಲ.  

ಈ ವಿಷಯ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ನೆಟ್ಟಿಗರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವೀಕ್ಷಕರು ಗಿಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಫಿನಾಲೆಗೆ ನೇರ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಊಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಕೆಲವರು ಗಿಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಸೀಸನ್ ವಿನ್ನರ್ ಎಂದು ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಫಿನಾಲೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡುವುದು ಇನ್ನೂ ಬೇಗ ಆಯ್ತು ಎಂದು ಕೆಲವರು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.  

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಡಬಲ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್, ಮತ್ತೊಂದು ಔಟ್ ಮತ್ತು ಫಿನಾಲೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕುರಿತ ಸುದ್ದಿ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಹೊರಗೂ ಕುತೂಹಲದ ವಾತಾ  

