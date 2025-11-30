English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಮನೆಗೆ ಬಂದ ವಾರದಲ್ಲೇ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಮಾರಾಮಾರಿ! ಪರಸ್ಪರ ಕೈ ಮಿಲಾಯಿಸಿದ ಮಹಿಳಾ ಕಂಟಸ್ಟೆಂಟ್‌.. ಭರ್ಜರಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದು ಹೊರಕ್ಕೆ

Bigg Boss Today updates : ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಇದ್ದ ಈ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಇದೀಗ ಹೊರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಈ ಚೆಲುವೆಯ ಸಂಭಾವನೆ ಬಗ್ಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಜೋರಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕೇವಲ 14 ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸುಂದರಿ ದೊಡ್ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಗಳಿಸಿದ ಹಣದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕೇಳಿ ಜನ ಶಾಕ್‌ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..
ಕಿರುತೆರೆಯ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ, 21 ವರ್ಷದ ಅಶ್ನೂರ್ ಕೌರ್ 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 19' ನಿಂದ ಹಠಾತ್ತನೆ ನಿರ್ಗಮಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ವೀಕೆಂಡ್ ಕಾ ವಾರ್ ನಲ್ಲಿ ಸಹ ಸ್ಪರ್ಧಿ ತಾನ್ಯಾ ಮೇಲೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.  

ಅಶ್ನೂರ್ ಕೌರ್ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಅನೇಕ ಸೂಪರ್‌ಹಿಟ್ ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆಗೆ ಸುಮಾರು 40,000 ರೂ.ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಿಂದಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.  

ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ 10.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದು ಅವರ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮೌಲ್ಯದ ಬಲವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅಶ್ನೂರ್ ಕೌರ್ ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 7 ಕೋಟಿ ರೂ. ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.  

ಅಶ್ನೂರ್ ಕೌರ್ ಬಹುಬೇಡಿಕೆಯ ಕಿರುತೆರೆ ನಟಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್' ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಜಾಗರಣ್ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅಶ್ನೂರ್ ಕೌರ್ 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್' ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ 6 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಭಾರಿ ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರಂತೆ..  

ಅವರು 14 ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದರು. ಅಂದರೆ, 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 19' ನಿಂದ 84 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 21 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು.  

ಅಶ್ನೂರ್ ಕೌರ್ ನಿರ್ಗಮನದ ನಂತರ, ಗೌರವ್ ಖನ್ನಾ, ಅಮಲ್ ಮಲಿಕ್, ಶಹಬಾಜ್, ಫರ್ಹಾನಾ ಭಟ್, ಮಾಲ್ತಿ ಚಹಾರ್, ತಾನ್ಯಾ ಮಿತ್ತಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಣೀತ್ ಮೋರ್ ಮಾತ್ರ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 19 ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅಶ್ನೂರ್ ಹೊರಬಂದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಕ್ರೇಜ್‌ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ..  

