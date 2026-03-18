ಮದುವೆಯಾದ ಕೇವಲ 3 ತಿಂಗಳ ಒಳಗೆ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ವಿನ್ನರ್‌ ಪತ್ನಿ..! ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಖುಷ್‌

Entertainment news : ಸದಾ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ರೀಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮತ್ತು 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮರಾಠಿ 5' ವಿಜೇತ ಸೂರಜ್ ಚವಾಣ್ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆಯಾದ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಒಳಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ..
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮರಾಠಿ 5ರ ವಿಜೇತ ಸೂರಜ್ ಚವಾಣ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮದುವೆಯಾದ ಕೇವಲ ಮೂರು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಮಗುವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ನಟ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ಜೋಡಿಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಶುಭ ಕೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..
ಸೂರಜ್ ಚವಾಣ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಮಾವನ ಮಗಳು ಸಂಜನಾಳನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಈ ಜೋಡಿಯ ಮದುವೆ ನಡೆದು ಕೇವಲ 3 ತಿಂಗಳುಗಳು ಮಾತ್ರ ಕಳೆದಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಪೋಷಕರಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು.. ಸೂರಜ್ ಚವಾಣ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಪೋಸ್ಟ್ ಈ ಊಹಾಪೋಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗುಡಿ ಪಾಡ್ಯೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಜನಾ ವಿಶೇಷ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಫೋಟೋಶೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಜನಾ ಬೇಬಿ ಬಂಪ್ ಕಾಣಿಸಿತ್ತು ಎಂದು ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಫೋಟೋ ಸೂರಜ್ ಮತ್ತು ಸಂಜನಾ ಪೋಷಕರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಊಹಾಪೋಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಫೋಟೋ ಕೆಳಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಶುಭ ಕೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಕುರಿತು ಈ ಜೋಡಿ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿಲ್ಲ.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಇದು ನಿಜವೋ ಅಥವಾ ಕೇವಲ ವದಂತಿಯೋ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಸೂರಜ್ ಮತ್ತು ಸಂಜನಾ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರೀಲ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಸೂರಜ್ ಮತ್ತು ಸಂಜನಾ ಜೋಡಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಶಂಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮರಾಠಿ 5 ಗೆದ್ದ ನಂತರ, ಸೂರಜ್ ಚವಾಣ್ ತಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ದಿವಂಗತ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಸೂರಜ್ ನಟನೆಯ ಝಪುಕ್ ಝಪುಕ್ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು..