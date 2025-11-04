English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ನಿಗೂಢ ಕರೆಯ ಮೂಲಕ ಹೊರಬಿತ್ತು ಗೌತಮ್‌ ರಹಸ್ಯ! ಇಷ್ಟು ದಿನ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸತ್ಯ ರವೀಲ್‌ ಆಗುತ್ತಾ?

bigg twist in Amruthadhare serial: ಅಮೃತಧಾರೆ ಧಾರಾವಾಹಿಯು ಇದೀಗ ವೀಕ್ಷಕರ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತಹ ಘಟ್ಟ ತಲುಪಿದೆ. ಮಗಳ ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್‌ ವಿಷಯವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಭೂಮಿಕಾ ದೂರವಾಗಿದ್ದಾಳೆಂದು ಗೌತಮ್ ಭಾವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ, ನಿಜವಾದ ಕಾರಣ ಮತ್ತೇನೋ ಎಂಬ ಶಂಕೆ ಇದೀಗ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ.
 
bigg twist in Amruthadhare serial: ಅಮೃತಧಾರೆ ಧಾರಾವಾಹಿಯು ಇದೀಗ ವೀಕ್ಷಕರ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತಹ ಘಟ್ಟ ತಲುಪಿದೆ. ಗೌತಮ್ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಕಾ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಮಗಳ ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್‌ ವಿಷಯವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಭೂಮಿಕಾ ದೂರವಾಗಿದ್ದಾಳೆಂದು ಗೌತಮ್ ಭಾವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ, ನಿಜವಾದ ಕಾರಣ ಮತ್ತೇನೋ ಎಂಬ ಶಂಕೆ ಇದೀಗ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ.  

ಇದರ ನಡುವೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಗೌತಮ್‌ಗೆ ಬಂದ ಒಂದು ನಿಗೂಢ ಕರೆ ಕಥೆಗೆ ಹೊಸ ತಿರುವು ತಂದಿದೆ. ಫೋನ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ, ಆತ ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಮಲಗಿಸಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತಾನೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗೌತಮ್ ಕಾರಿನೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆನ್‌ ಮಾಡಿ ಯಾರೋ ನಿಗೂಢ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಈ ದೃಶ್ಯ ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ “ಗೌತಮ್ ಏನಾದರೂ ರಹಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾನೇ?” ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.  

ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಮನೆಗೆ ಮರಳಿ ಬಂದ ಗೌತಮ್ ಭೂಮಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ. “ನಿನಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಬಂದಿದ್ದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆದರೆ ಮಗಳನ್ನು ಹುಡುಕದೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಅವನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿದ ನೋವು, ಆತ ಬಹಳ ದಿನಿದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಸತ್ಯವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೇ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಸೃಷ್ಟಿಸುವಂತಿದೆ.  

ಭೂಮಿಕಾ ಕೂಡ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮನದಾಳದ ನೋವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾಳೆ. “ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ನೋವಾಗಬಹುದು ಆದರೆ ನನ್ನ ಬಳಿ ಬೇರೇ ದಾರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಅವಳು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ರಹಸ್ಯದ ಸುಳಿವು ನೀಡುತ್ತಾಳೆ.

ಇಬ್ಬರೂ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಸಂದರ್ಭಗಳು ಅವರನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಪ್ರೀತಿ, ನೋವು ಮತ್ತು ಅನುಮಾನಗಳ ಮಿಶ್ರಣ ಕಥೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ರೋಚಕಗೊಳಿಸಿದೆ. 

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಅಮೃತಧಾರೆ ಧಾರಾವಾಹಿ ತನ್ನ ಅಚ್ಚರಿಯ ತಿರುವುಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಗೌತಮ್‌ ಮಗಳ ನಿಗೂಢ, ಭೂಮಿಕಾಳ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರ ಮತ್ತು ಇವರಿಬ್ಬರ ಪ್ರೀತಿ ಕಥೆಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬಣ್ಣ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಮುಂದಿನ ಎಪಿಸೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ರಹಸ್ಯ ಬಯಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.  

