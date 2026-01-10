English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಟೈಟಲ್‌ ವಿನ್ನರ್‌ ಆಗ್ಬೇಕಾದವರೇ..ಹಣದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೊರ ಬಂದ ಅಚ್ಚರಿ ಸ್ಪರ್ಧಿ..!

ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಟೈಟಲ್‌ ವಿನ್ನರ್‌ ಆಗ್ಬೇಕಾದವರೇ..ಹಣದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೊರ ಬಂದ ಅಚ್ಚರಿ ಸ್ಪರ್ಧಿ..!

BBK money box:  ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ಅಚ್ಚರಿಯ ಸ್ಪರ್ಧಿಯೇ ಹೊರಬಂದಿದ್ದಾರೆ.. ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಇವರೇ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಟೈಟಲ್‌ ವಿನ್‌ ಆಗ್ತಾರೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಿದರು ಆದ್ರೀಗ ಗೆಲ್ಲಾಬೇಕಾದ ಸ್ಪರ್ಧಿಯೇ ಹೊರ ಬಂದಿರೋದು ಭಾರೀ ಆಘಾತ ತಂದಿದೆ.. 
ಹಣದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದ  ಹೊರಟುಹೋದ ಘಾನಾ ವಿನೋದ್.. ಒಟ್ಟು ಸಂಬಳ ಇಷ್ಟೇನಾ?

ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಟೈಟಲ್‌ ವಿನ್ನರ್‌ ಆಗ್ಬೇಕಾದವನೇ..ಹಣದ ಜೊತೆಗೆ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಬಂದಿರೋದು ಭಾರೀ ಶಾಕ್‌ ಆಗಿದೆ.ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತಮಿಳು ಸೀಸನ್ 9 ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟ ತಲುಪಿರುವಾಗ ಬಿಗ್‌ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌ಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ.  

ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಆರು ಜನರು - ಗಾನ ವಿನೋದ್, ಶಬರಿ, ದಿವ್ಯಾ ಗಣೇಶ್, ಸಾಂಡ್ರಾ, ಅರೋರಾ ಮತ್ತು ವಿಕ್ರಮನ್ - ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತಿಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದರು, ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ವಾರ ಹಣದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯಿತು.

ಕೊನೆಗೆ 18 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಯಿತು. ನಂತರ, ಎಲ್ಲರ ಆಶ್ಚರ್ಯಕ್ಕೆ, ಕಾನಾ ವಿನೋದ್ ಆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಟುಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲ್ಲಬೇಕಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ದೂರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಮತದಾನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಯಾರೂ ಸಮೀಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಷ್ಟು ಅಂತರದಿಂದ ಮುಂದಿದ್ದವರು ಕಾನಾ ವಿನೋದ್

ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ತಿಜೋರಿಯಲ್ಲಿರುವ 18ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಮನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ.  

ಇದರರ್ಥ ಅವನು ತನ್ನ ನಗದು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿರುವ 18 ಲಕ್ಷ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಒಟ್ಟು 50 ರಿಂದ 52ಲಕ್ಷ ರೂಗಳನ್ನು ಮನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ.ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅವನು ತೆರಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಇದು ಅವರ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವರು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಗೆದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬಹುದಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ದೂರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.  

